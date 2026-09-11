Todos los artistas que se presentarán el 15 de septiembre en CDMX; Tigres del Norte, Intocable y más
Los Tigres del Norte serán solo uno de los artistas que pondrán música a la noche del 15 de septiembre de en la Ciudad de México, como parte de los festejos por el Grito de Independencia.
Las 16 alcaldías de la capital tendrán conciertos gratuitos para la noche mexicana, mientras que el Zócalo capitalino tendrá su propio espectáculo en la Plaza de la Constitución. Estas son las presentaciones anunciadas hasta ahora para celebrar las fiestas patrias.
¿Qué artista estará en el Zócalo de CDMX el 15 de septiembre?
El concierto principal en la Plaza de la Constitución estará a cargo de Intocable, que encabezará la celebración por el Grito de Independencia en el Centro Histórico.
Además de esta presentación, las alcaldías de la Ciudad de México tendrán sus propios programas musicales, con artistas de distintos géneros.
¿Qué artistas estarán en las alcaldías de CDMX?
Álvaro Obregón
La alcaldía tendrá una noche dedicada al pop con el concepto 90s Pop Tour, que reunirá a JNS, Kabah, Caló, Mercurio y Erik Rubín. La cartelera también contempla la presentación de La Original Sonora Dinamita.
El festejo es en Calle 10, esquina Canario, colonia Tolteca, a partir de las 12:00 horas.
Azcapotzalco
En esta demarcación se presentarán Maelo Ruiz, Jerry Rivera, José Joel, El Jilguero y Los Pajarillos. La cita es a las 18:30 horas en la Explanada de la Alcaldía Azcapotzalco.
Benito Juárez
La celebración contará con Aleks Syntek, Diego Schoening y Baxter; el festejo comienza a las 18:00 horas.
Coyoacán
La alcaldía tendrá a la banda Merenglass para la noche del 15 de septiembre. Si bien desde las 9:00 horas, el Jardín Hidalgo tendrá actividades, el grupo tocará a las 23:10 horas.
Cuajimalpa
La cartelera incluye a Sonido La Changa, Ninel Conde, Las Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga e Internacional Carro Show en la explanada a las 18:00 horas.
Cuauhtémoc
En la explanada de la alcaldía se presentarán los artistas Matute, Luis Ángel “El Flaco” y Los Chicos N5.
Gustavo A. Madero
Los habitantes podrán disfrutar de La Sonora Santanera, La Maldita Vecindad y Luis R. Conriquez. Al igual que en otras alcaldías, el festejo comienza a las 18:00 horas en la explanada.
Iztacalco
La programación contempla la participación en la explanada de Edwin Luna, 20:45 horas y Adolescentes Orquesta, 23:15 horas.
Iztapalapa
Pancho Barraza encabezará la celebración, acompañado por Grupo Aroma, Sonora Altepexana y Jorge Carmona en la Explanada del Jardín Cuitláhuac; aunque el festejo comienza a las 15:00 horas, no se ha revelado a qué hora será la participacín del intérprete.
Magdalena Contreras
En esta alcaldía actuarán El Yaki, La Típica, Los Búhos y La Auténtica de Jerez, en la explanada de la alcaldía a partir de las 14:00 horas.
Miguel Hidalgo
La noche musical tendrá en la explanada de la alcaldía desde las 13:00 actividades, se prevé la participación de Paty Cantú, Embajadores de la Cumbia Dinamita y Los Yaguarú.
Milpa Alta
La presentación anunciada para esta demarcación corresponde a Víctor Manuelle en la explanada; se desconoce la hora del show.
Tláhuac
El programa incluye a Flores de México, Edgar Jiménez, Recordando a La Sonora Dinamita y Vagón Chicano, el evento comenzará a las 20:00 horas en la explanada.
Tlalpan
En la plaza principal de la alcaldía se presentarán Calibre 50 y El Mimos en la explanada a las 19:00 horas.
Venustiano Carranza
Aquí será donde se presente Los Tigres del Norte, junto con Maelo Ruiz y La Sonora Dinamita de Lucho Argaín; todos los cantantes se presentarán en la explanada de la alcaldía, a partir de las 18:00 horas.
Xochimilco
La cartelera contempla a El Gran Silencio, Lorenzo Negrete y Los Mismos Reyes, a partir de las 21:00 horas en la explanada.
La programación puede tener cambios o actualizaciones conforme las alcaldías den a conocer más detalles sobre horarios y actividades de la noche del 15 de septiembre de 2026.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.