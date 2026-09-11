Todos los artistas que se presentarán el 15 de septiembre en CDMX; Tigres del Norte, Intocable y más

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Mucha música por las fiestas patrias en CDMX | Fotos: Cuartoscuro

Los Tigres del Norte serán solo uno de los artistas que pondrán música a la noche del 15 de septiembre de en la Ciudad de México, como parte de los festejos por el Grito de Independencia.

Las 16 alcaldías de la capital tendrán conciertos gratuitos para la noche mexicana, mientras que el Zócalo capitalino tendrá su propio espectáculo en la Plaza de la Constitución. Estas son las presentaciones anunciadas hasta ahora para celebrar las fiestas patrias.

¿Qué artista estará en el Zócalo de CDMX el 15 de septiembre?

El concierto principal en la Plaza de la Constitución estará a cargo de Intocable, que encabezará la celebración por el Grito de Independencia en el Centro Histórico.

Además de esta presentación, las alcaldías de la Ciudad de México tendrán sus propios programas musicales, con artistas de distintos géneros.

¿Qué artistas estarán en las alcaldías de CDMX?

Álvaro Obregón

🇲🇽¡Ya están aquí los artistas que nos acompañarán este 15 de septiembre en Álvaro Obregón!



Prepárate para una noche de música, tradición y mucho orgullo mexicano.

📅 15 de septiembre

📍 SUM#VivaÁlvaroObregón pic.twitter.com/CPFB2mcvqW — Alcaldía Álvaro Obregón (@AlcaldiaAO) September 5, 2026

La alcaldía tendrá una noche dedicada al pop con el concepto 90s Pop Tour, que reunirá a JNS, Kabah, Caló, Mercurio y Erik Rubín. La cartelera también contempla la presentación de La Original Sonora Dinamita.

El festejo es en Calle 10, esquina Canario, colonia Tolteca, a partir de las 12:00 horas.

Azcapotzalco

En esta demarcación se presentarán Maelo Ruiz, Jerry Rivera, José Joel, El Jilguero y Los Pajarillos. La cita es a las 18:30 horas en la Explanada de la Alcaldía Azcapotzalco.

Benito Juárez

con Aleks Syntek, Diego Schoening y Baxter; el festejo comienza a las 18:00 horas.

Coyoacán

La alcaldía para la noche del 15 de septiembre. Si bien desde las 9:00 horas, el Jardín Hidalgo tendrá actividades, el grupo tocará a las 23:10 horas.

Cuajimalpa

La cartelera incluye a Sonido La Changa, Ninel Conde, Las Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga e Internacional Carro Show en la explanada a las 18:00 horas.

Cuauhtémoc

se presentarán los artistas Matute, Luis Ángel “El Flaco” y Los Chicos N5.

Gustavo A. Madero

🇲🇽❤️ ¡Viva México en la GAM!



Este 15 de septiembre celebramos en grande en la Explanada de la Alcaldía. 🎉



🎸 La Maldita Vecindad

🎺 La Sonora Santanera

🔥 Luis R. Conriquez



🕕 6:00 PM | ¡Entrada gratuita! 🙌🏽



¡Viva México! ¡Viva la GAM! 🇲🇽❤️ pic.twitter.com/Psuzfj8Z06 — Alcaldía Gustavo A. Madero (@TuAlcaldiaGAM) September 9, 2026

Los habitantes podrán disfrutar de La Sonora Santanera, La Maldita Vecindad y Luis R. Conriquez. Al igual que en otras alcaldías, el festejo comienza a las 18:00 horas en la explanada.

Iztacalco

🇲🇽🎉 ¡Que se arme la fiesta, Iztacalco! 🎉🇲🇽



Este 15 de septiembre, ven a celebrar nuestras Fiestas Patrias con música, baile, feria y mucho sabor mexicano. 💃🎶



📍 Explanada de la Alcaldía Iztacalco

🗓️ 15 de septiembre | ⏰ A partir de las 16:00 hrs. pic.twitter.com/XTRN7sWHnN — Alcaldía Iztacalco (@IztacalcoAl) September 8, 2026

La programación contempla la participación en la explanada de Edwin Luna, 20:45 horas y Adolescentes Orquesta, 23:15 horas.

Iztapalapa

Pancho Barraza encabezará la celebración, acompañado por Grupo Aroma, Sonora Altepexana y Jorge Carmona en la Explanada del Jardín Cuitláhuac; aunque el festejo comienza a las 15:00 horas, no se ha revelado a qué hora será la participacín del intérprete.

Magdalena Contreras

El Yaki, La Típica, Los Búhos y La Auténtica de Jerez, en la explanada de la alcaldía a partir de las 14:00 horas.

Miguel Hidalgo

'Afortunadamente no eres tú', pero sí son esas ganas de venir a la explanada de la alcaldía este 15 de septiembre para que juntos #GritemosLibertad🇲🇽 y disfrutemos de la música de @PatyCantu, Los Yaguaru, los Embajadores de la Cumbia Dinamita y muchas actividades más. ¡No… pic.twitter.com/2aux3mR1IB — Alcaldía Miguel Hidalgo (@AlcaldiaMHmx) September 7, 2026

La noche musical tendrá en la explanada de la alcaldía desde las 13:00 actividades, se prevé la participación de Paty Cantú, Embajadores de la Cumbia Dinamita y Los Yaguarú.

Milpa Alta

La presentación anunciada para esta demarcación en la explanada; se desconoce la hora del show.

Tláhuac

El programa incluye a Flores de México, Edgar Jiménez, Recordando a La Sonora Dinamita y Vagón Chicano, el evento

Tlalpan

En la plaza principal de la alcaldía se presentarán Calibre 50 y El Mimos en la explanada a las 19:00 horas.

¡QUE RETUMBE EL GRITO EN TLALPAN! 🇲🇽❤️

Este 15 de septiembre, la Explanada de Tlalpan se llena de música, orgullo y fiesta mexicana.@mimosoyo , @Calibre50 y muchas sorpresas más.🎤🔥



¡Que viva Tlalpan! ¡Que viva México! ¡No falten! 🏃🏻‍♀️ ✅#GritoTlalpense #Tlalpan #Septiembre… pic.twitter.com/g3fXJ1S7TB — Gaby Osorio (@Gabyosoriohdz) September 7, 2026

Venustiano Carranza

Aquí será donde se presente Los Tigres del Norte, junto con Maelo Ruiz y La Sonora Dinamita de Lucho Argaín; todos los cantantes se presentarán en la explanada de la alcaldía, a partir de las 18:00 horas.

🇲🇽¡Viva México!



🎶🎤Este 15 de septiembre te invitamos a celebrar en familia el CCXVI aniversario del Grito de Independencia en #VCarranza.

Disfruta de una gran noche con música, alegría y un elenco inigualable.



🪇¡Te esperamos a partir de las 18:00 hrs.! pic.twitter.com/Scdv65yHP5 — Alcaldía Venustiano Carranza (@A_VCarranza) September 10, 2026

Xochimilco

La cartelera contempla a El Gran Silencio, Lorenzo Negrete y Los Mismos Reyes, a partir de las 21:00 horas en la explanada.

La programación puede tener cambios o actualizaciones conforme las alcaldías den a conocer más detalles sobre horarios y actividades de la noche del 15 de septiembre de 2026.

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