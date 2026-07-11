¿Dónde desayunar después del Medio Maratón CDMX 2026? Lugares para recuperar energía cerca de la ruta

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Porque después de 21k se ocupa comer. Foto: AFP/Tortas Niágara

El Medio Maratón de la Ciudad de México(CDMX) 2026 reunirá a miles de corredores el próximo domingo 12 de julio, quienes recorrerán más de 21 kilómetros por algunas de las principales avenidas de la capital.

Tras cruzar la meta, recuperar energía es parte importante de la experiencia, si planeas celebrar el reto con un buen desayuno o un brunch, en las colonias Condesa, Roma y Cuauhtémoc hay varias opciones cercanas a la ruta donde podrás recargar fuerzas después de la carrera.

¿Cuándo es el Medio Maratón CDMX 2026?

Antes de elegir dónde desayunar, toma en cuenta los datos principales de la carrera:

Fecha: domingo 12 de julio de 2026

domingo 12 de julio de 2026 Distancia: 21.0975 kilómetros

21.0975 kilómetros Salida: Hemiciclo a Juárez

Hemiciclo a Juárez Meta: Ángel de la Independencia

Ángel de la Independencia Hora de salida: a partir de las 5:55 horas, por bloques

Una vez que termines el recorrido, estas son algunas opciones para comer cerca de la zona.

Restaurantes para desayunar cerca del Medio Maratón CDMX

Tortas Niágara

Foto: Tortas Niágara

Si lo que buscas es un desayuno abundante para recuperar energía, Tortas Niágara ofrece desde chilaquiles, enfrijoladas y molletes hasta sus famosas tortas, como “La Milenaria“, “La de Costilla” y “La Hamelin“. También cuenta con café de especialidad, jugos y bebidas para rehidratarse tras la carrera.

Dónde: Esquina con, Rio Lerma, Río Niagara 191, Cuauhtémoc, CDMX

Horario de desayunos:

Lunes a viernes: 8:00 a 12:00 horas

Sábado y domingo: 8:00 a 13:00 horas

Marne Café y Marne Panadería

Para quienes prefieren un brunch con café de especialidad, Marne Café ofrece un menú con pan artesanal, chilaquiles, huevo revuelto con ikura, focaccias y pan francés. Si solo quieres comprar café y pan antes de regresar a casa, Marne Panadería, en San Miguel Chapultepec, es otra excelente alternativa.

Foto: Marne café

Dónde: Sonora 92, Roma Norte, Cuauhtémoc, CDMX

Horario: Todos los días de 8:00 a 22:00 horas

SAN Matcha

Foto: San

Si después de correr prefieres un desayuno ligero acompañado de té o matcha, SAN Condesa ofrece opciones como Pan Francés Crème Brûlée, Anko Toast, Ichigo Sando y una amplia variedad de bebidas japonesas.

Además de la sucursal de Condesa, también cuenta con espacios en Roma Norte, Polanco y Pasaje Parián.

Dónde: Av. Nuevo León 109, Condesa

Horario: Martes a sábado de 8:00 a 21:00 horas; domingos de 8:00 a 20:00 horas

Quesería de Mí

Foto: Quesería de mi

Ubicado en la Hipódromo Condesa, este restaurante ofrece un ambiente relajado para quienes buscan extender la sobremesa después del Medio Maratón. Entre sus platillos destacan el Grilled Cheese Sandwich, el Fettuccine Napoli, el quiche del día y sus populares Hotcakes Quesería.

Dónde: Alfonso Reyes 164, Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc, CDMX

Horario: Domingo a jueves de 8:00 a 16:00 horas; viernes y sábado hasta las 17:00 horas

Casa Elena

Foto: Jennifer Turrubiartes

Otra opción cercana es Casa Elena, conocida por su cocina de autor y desayunos con ingredientes mexicanos.

En el menú destacan los Gorditos de nata, los Molletes con hojaldre, huevos rancheros, omelettes, quesadillas y tacos preparados con maíz.

Dirección: Av. Tamaulipas 149, Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc, CDMX

Horario: Martes a domingo de 9:00 a 15:00 horas.

Ya sea que busques un desayuno abundante para recuperar energía, un brunch para celebrar con amigos o simplemente una buena taza de café después de completar los 21 kilómetros, estas opciones ubicadas cerca de la ruta del Medio Maratón CDMX pueden convertirse en la parada ideal antes de regresar a casa.

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