¿Habrá ley seca durante el partido México vs Ecuador? Esto se sabe

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CDMX aplicará ley seca por el México vs Ecuador; conoce las zonas. Foto: Getty

Para los aficionados que planean acudir al FIFA Fan Fest o celebrar el partido entre México y Ecuador en la Ciudad de México deberán tomar precauciones, ya que el Gobierno capitalino confirmó que sí habrá ley seca, aunque únicamente en las zonas cercanas a los principales puntos de concentración de aficionados.

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, explicó que la medida será similar a la implementada durante encuentros anteriores de la Selección Mexicana y busca mantener el orden en las áreas con mayor afluencia de personas.

¿Habrá ley seca durante el México vs Ecuador?

Sí, pero no será una ley seca generalizada en toda la Ciudad de México. César Cravioto aclaró que la restricción únicamente aplicará en establecimientos ubicados en las inmediaciones de Paseo de la Reforma y el Centro Histórico, donde se espera la mayor concentración de aficionados.

“Lo que se busca es que no haya bebidas para llevar en tienditas y establecimientos mercantiles; en restaurantes y bares donde se permite la bebida, que no la saquen, y solamente en las colonias aledañas a Reforma y al Centro Histórico”, explicó.

La medida iniciará a las 15:00 horas del martes 30 de junio y concluirá a las 07:00 horas del miércoles 1 de julio.

¿En qué colonias aplicará la restricción?

La ley seca estará vigente en las siguientes colonias:

Centro

Tabacalera

Juárez

San Rafael

Cuauhtémoc

Además, abarcará el Perímetro A del Centro Histórico, donde se ubican algunos de los principales espacios para seguir el encuentro:

Zócalo capitalino (FIFA Fan Fest)

Explanada del Palacio de Bellas Artes

Alameda Central

Plaza de Santo Domingo

Calles Donceles, Tacuba, 5 de Mayo y Madero

¿Qué operativo implementará la CDMX?

Tras los operativos realizados en partidos anteriores, el Gobierno capitalino anunció algunos ajustes para evitar aglomeraciones.

Entre las principales medidas destaca la instalación de más pantallas a lo largo de Paseo de la Reforma, con el objetivo de distribuir a los asistentes y reducir la concentración de personas alrededor del Ángel de la Independencia.

Las autoridades recomendaron que familias, personas adultas mayores, personas con discapacidad y grupos de mujeres opten por reunirse en otros puntos como:

Monumento a la Revolución

Insurgentes y Reforma

El Caballito

Alameda Central

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad de México busca reforzar la seguridad y mantener el orden durante los festejos por el encuentro entre México y Ecuador, uno de los partidos más esperados por la afición mexicana.

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