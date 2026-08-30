Contra señalamientos en consulta, lineamientos de audiencias mantienen censura: MCCI

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Foto: Getty Images/Ilustrativa

Los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias mantienen disposiciones que representan riesgos para la libertad de expresión, advirtió Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), a la vez que acotó que podrían permitir la intervención de autoridades sobre contenidos de medios de comunicación.

De acuerdo con un análisis elaborado por la organización, los lineamientos que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 de agosto y entrarán en vigor 30 días naturales después, contrastan con el proyecto sometido a consulta pública.

#ÚltimaHora: Los lineamientos de derechos de las audiencias publicados en el DOF la noche del viernes 28 de agosto mantienen diversos mecanismos de censura y sanción que amenazan la libertad de expresión. https://t.co/dYDhtGLE9u — Mexicanos Contra la Corrupción (@MXvsCORRUPCION) August 29, 2026

MCCI señala que durante la consulta pública se recibieron 8 mil 889 participaciones. Según su clasificación, 82.2% se pronunció en contra de los lineamientos y 9.7% a favor. La preocupación más frecuente estuvo relacionada con la censura y la libertad de expresión.

Mientras que uno de los principales señalamientos se concentra en el artículo 47, que establece que la Persona Defensora de las Audiencias puede emitir una recomendación para que una concesionaria rectifique o modifique contenido, publicidad o un programa cuando considere que se vulneraron derechos de las audiencias.

Según el análisis, esa parte del artículo permaneció sin cambios en la versión publicada, pese a que fue el aspecto que concentró más cuestionamientos durante la consulta. MCCI contabilizó 5 mil 866 participaciones, equivalentes al 66% del total, dentro de la categoría de censura y libertad de expresión.

Añade que una recomendación puede formar parte de una cadena que derive en un procedimiento sancionatorio si el medio no atiende los requerimientos establecidos en los lineamientos.

El análisis identifica cambios en 17 artículos y dos transitorios. De los 23 artículos que estuvieron directamente en discusión, MCCI considera que tres fueron corregidos, 13 cambiaron pero no resolvieron las objeciones planteadas, seis no fueron modificados y uno fue eliminado.

Entre los cambios señalados también está el artículo 12, relativo al deber de veracidad en la información noticiosa. El análisis reconoce que desapareció la referencia específica a información falsa o descontextualizada, pero sostiene que permanece el deber de preservar la pluralidad y veracidad de la información.

MCCI concluye que algunos de los principales cuestionamientos planteados durante la consulta pública permanecen en el texto definitivo, particularmente los relacionados con la posibilidad de modificar contenidos y con las facultades de supervisión y sanción de la autoridad.

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