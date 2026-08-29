No eran de narcos: revelan para qué usaban los drones derribados por EE. UU.

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Defensa informa sobre el derribo de drones. Foto: Cuartoscuro / Archivo

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó quetres drones de características comerciales fueron detectadose inhabilitados por autoridades deEstados Unidos (EE. UU.) durante la noche del 25 y 26 de agosto de 2026, en territorio estadounidense.

De acuerdo con un comunicado, los dispositivos eran utilizados presuntamente por traficantes de indocumentados para realizar labores de vigilancia sobre las autoridades.

La información fue comunicada por la Fuerza de Tarea Conjunta Frontera Sur del Comando Norte de Estados Unidos a través de la Comandancia de la 8/a. Zona Militar, con sede en Reynosa, Tamaulipas.

Operaciones espejo entre México y Estados Unidos

La Defensa explicó que la detección de los drones ocurrió en el marco de las operaciones concurrentes, también conocidas como operaciones espejo, que realizan las Fuerzas Armadas de México y Estados Unidos desde el 5 de febrero de 2025.

Este esquema consiste en que las fuerzas de seguridad de ambos países realizan reconocimientos simultáneos a lo largo de la frontera común, pero cada una dentro de su propio territorio.

El objetivo de estas acciones es contribuir a evitar el tráfico de armas y drogas

EE. UU. derriba drones

El Comando Norte de Estados Unidos informó que entre el 25 y 26 de agosto personal de la Fuerza de Tarea Conjunta Frontera Sur utilizó un sistema láser de alta energía del Ejército estadounidense para neutralizar tres drones que fueron considerados hostiles. De acuerdo con la información, los dispositivos representaban una amenaza para personal militar de Estados Unidos y elementos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

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