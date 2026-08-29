Resultados UNAM 2026: pasos para inscribirte antes del 31 de agosto

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El 31 de agosto inician las clases. Foto: Cuartoscuro.

Si fuiste seleccionado en la UNAM tras realizar el examen de control, ya puedes continuar con el proceso de inscripción para licenciatura antes de iniciar clases el próximo 31 de agosto.

Entre el 12 y 19 de agosto, la máxima casa de estudios aplicó el Examen de Control Presencial en Ciudad de México; León, Guanajuato; Oaxaca y Tijuana, Baja California.

Por la noche del pasado viernes 28 de agosto, la máxima casa de estudios publicó los resultados del examen, como parte del proceso de ingreso a licenciaturas del ciclo escolar 2026-2027.

A través de un comunicado, la UNAM informó que 49 mil 74 alumnos ingresarán a la licenciatura; de estos, 28 mil 151 entrarán mediante Pase Reglamentado, mientras que 20 mil 923 aspirantes corresponden al examen de control.

¿Cómo revisar si quedé en la UNAM?

Ingresar al siguiente portal. Entrar al apartado “Convocatoria UNAM 2026 Licenciatura” Ir a “Resultados del Examen de Control 2026” Buscar tu nombre

¿Qué pasos siguen en el proceso de inscripción de la UNAM para licenciatura?

Entrar al apartado “Sitio del aspirante” de este portal. Descarga la documentación la siguiente documentación para continuar con el proceso:

-Carta de designación y toma de protesta universitaria

-Acuse de credencial como alumno

-Datos de tu alta al IMSS

-Comprobante de inscripción

-Otros documentos relacionados con tu ingreso Sigue las instrucciones o acude a la página oficial de tu facultad o escuela para continuar con la inscripción

La UNAM recomendó a los seleccionados entrar a la página de la facultad o escuela para participar en las actividades de recepción y bienvenida.

El ciclo escolar 2026-2027 iniciará el próximo lunes 31 de agosto, tanto para los alumnos que ingresaron por examen como por Pase Reglamentado.

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