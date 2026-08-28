“Toque fantasma”, el fraude que aprovecha el pago sin contacto para robarte; 6 recomendaciones para evitarlo

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Alertan por “toque fantasma”. Foto: Cuartoscuro

Los estafadores buscan diversos métodos para robar a la ciudadanía, desde los conocidos montadeudas hasta falsas ofertas de trabajo, y ahora con el “toque fantasma”. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ésta es una modalidad que permite realizar cargos no autorizados en tarjetas bancarias y billeteras digitales mediante tecnología de pago sin contacto (NFC).

De acuerdo con la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas de la SSPC, los delincuentes pueden acercar una terminal portátil a una tarjeta o dispositivo con NFC para intentar procesar una transacción sin que el titular lo advierta.

¿Cómo funciona el “toque fantasma”?

El “toque fantasma” aprovecha la tecnología NFC, que permite realizar pagos al acercar una tarjeta o dispositivo compatible a una terminal.

La SSPC explicó que el fraude puede ocurrir en lugares con gran concentración de personas, como mercados, eventos masivos y sistemas de transporte.

Los delincuentes suelen aprovechar la cercanía física y utilizar distractores para aproximar una terminal a las tarjetas o dispositivos y activar una señal de pago.

Recomendaciones proteger tarjetas y dispositivos y no caer en el “toque fantasma”

Para reducir el riesgo de cargos no autorizados, la dependencia recomienda:

Utilizar carteras, fundas o tarjeteros con bloqueo de señales para evitar lecturas no autorizadas

para evitar lecturas no autorizadas Mantener las tarjetas en lugares seguros y evitar bolsillos externos o mochilas abiertas

Desactivar la función NFC del celular cuando no sea necesaria

del celular cuando no sea necesaria Revisar el monto que aparece en la terminal antes de autorizar cualquier pago

antes de autorizar cualquier pago Activar alertas bancarias para recibir notificaciones de cada transacción

para recibir notificaciones de cada transacción Consultar periódicamente los movimientos de las cuentas y reportar cargos no reconocidos

¿Qué hacer ante un cargo no autorizado?

La SSPC recomienda comunicarse con la Unidad de Policía Cibernética de la entidad correspondiente para recibir orientación sobre cómo presentar una denuncia.

La dependencia también puso a disposición de la ciudadanía la Ciberguía, donde se pueden consultar recomendaciones para navegar de forma segura.

La SSPC llamó a mantener medidas de prevención y revisar constantemente las operaciones bancarias para detectar movimientos inusuales de manera oportuna.

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