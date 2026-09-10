Sí habrá festejos por el 15 de septiembre en Sinaloa: gobernadora interina

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Festejos del 15 de septiembre. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Graciela Domínguez, gobernadora interina de Sinaloa, reiteró que este año sí habrá festejos por el Grito de Independencia, luego de que fueron suspendidas las Fiestas Patrias durante 2 años consecutivos, debido a la crisis de seguridad en el estado.

Festejos del 15 de septiembre regresará a Sinaloa después de 2 años

A mediados del mes de agosto, la entonces gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, anunció que después de dos años de ausencia, en 2026 regresaban las Fiestas Patrias a Sinaloa. “Hay que estar listos, los invitamos al Grito de Independencia, ahora en septiembre, va estar bien mexicano. En su momento les estaré dando noticias, pero les adelanto que sí va a haber festejo de la Independencia”, expresó.

Aunque Bonilla dejó el cargo tras el breve regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura, las intenciones de festejar el 15 de septiembre se mantienen vigentes y Graciela Domínguez reiteró que este año sí habrá festejos.

Ayer miércoles 9 de septiembre, el Gobierno de Sinaloa emitió un comunicado en el que se extiende la invitación para festejar la Independencia de México, el próximo 15 de septiembre.

“Se trata de unir esfuerzos todos, que recuperemos nuestras calles y nuestros eventos públicos,de convivencia sana, como son las fiestas patrias (…) Se ha hecho un buen trabajo por parte de las autoridades competentes y consideramos que hay las condiciones para que Culiacán y todo Sinaloa puedan tener sus fiestas patrias”, declaró la gobernadora interina

¿A qué horá y dónde serán las Fiestas Patrias en Sinaloa?

Hasta el momento el Gobierno de Sinaloa no ha dado a conocer la cartelera de artistas que participarán en los festejos del Grito de Independencia, aunque en las redes sociales oficiales ya hay un video anunciando el evento “para disfrutar en familia de una noche de tradición, música y alegría”.

Las Fiestas Patrias se realizarán el próximo 15 de septiembre, en la Explanada del Palacio de Gobierno, en Culiacán. Las actividades comienzan a partir de las 18:00 horas y la entrada será gratuita.

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