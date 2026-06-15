Abrogar la Ley del ISSSTE, como pide la CNTE, provocaría un caos presupuestal, advierten diputados

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CNTE. Foto: Cuartoscuro

Abrogar la Ley del ISSSTE como pide la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) provocaría un caos presupuestal, coincidió Ricardo Monreal, coordinador de Morena y la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán.

De acuerdo con López Rabadán, la Coordinadora reclama compromisos que, según ella, fueron ofrecidos durante las campañas electorales; por su parte, Monreal niega que la abrogación de la Ley haya sido parte de las promesas.

Monreal ve imposible cumplir demanda de la CNTE; niega promesa

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que es imposible atender la demanda de la CNTE para abrogar la Ley del ISSSTE de 2007 y afirmó desconocer que la presidenta Claudia Sheinbaum haya prometido eliminar esa reforma.

“No conozco que la presidenta, en algún evento, haya hecho ese compromiso de la derogación… no lo sé, no lo sé, pero evidentemente usted lo sabe y todos saben el hecho de que se derogara esa ley implica 7 billones de pesos, pondría en caos al presupuesto, no habría recursos para policías, no habría recursos para enfermeras, no habría recursos para la política social, no habría recursos para los maestros”. Ricardo Monreal, Coordinador de Morena, Cámara de Diputados

Monreal sentenció que la exigencia central de la CNTE no puede cumplirse debido a su impacto en las finanzas públicas.

“Es imposible. 7 billones de pesos generarían un caos presupuestal, no hay forma de que eso pueda ser, así es que ellos pueden estar más tiempo, pero ese asunto, como país, difícilmente se podría cumplimentar”, Ricardo Monreal, Coordinador de Morena, Cámara de Diputados

También señaló que el Gobierno federal ha mantenido disposición al diálogo y ha mostrado tolerancia ante las movilizaciones realizadas por el magisterio en la Ciudad de México.

“Mucha disposición al diálogo, incluso mucha tolerancia, bastante tolerancia, y me alegra bastante, porque no ha habido un solo acto de represión, a pesar de la molestia que se ha generado en la ciudad. Veo mucha molestia de todos los sectores habitantes de la ciudad, de todos los sectores, comerciantes, ciudadanos”, Ricardo Monreal, Coordinador de Morena, Cámara de Diputados

Kenia López pide acuerdo entre Gobierno y CNTE

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que la CNTE reclama al Gobierno federal compromisos que, según ella, fueron ofrecidos durante las campañas electorales. Sin embargo, la legisladora coincidió con Ricardo Monreal al considerar que cumplir esas demandas tendría una afectación importante para las finanzas públicas.

“Hoy la CNTE reclama al Gobierno aquello que el Gobierno prometió en campaña. Y por supuesto, es casi imposible de cumplir lo que se prometió en campaña por parte del Gobierno, porque evidentemente habría una afectación al erario compleja”, Kenia López Rabadán, Presidenta Cámara de Diputados

Además, recordó que la Coordinadora y Morena han sido aliados en elecciones.

“La Coordinadora en muchos años acompañó el reclamo de quienes hoy están en el Gobierno en la toma de decisiones en el poder. Eran compañeros de lucha, llamémosle así, respetable, por cierto, tenían, tienen, tenían derecho a fijar una posición política en la coordinadora”, Kenia López Rabadán, Presidenta Cámara de Diputados

López Rabadán hizo un llamado tanto al Gobierno federal como a la CNTE para resolver sus diferencias y priorizar el regreso de los estudiantes a las aulas.

“Urge que resuelvan sus diferencias y que los maestros se regresen a dar clase y que los niños tengan la oportunidad de aprender… yo hago un llamado al Gobierno y a la CNTE a que resuelvan sus diferencias porque los afectados son los niños y las niñas que hoy no van a la escuela porque sus maestros están manifestándose”, Kenia López Rabadán, Presidenta Cámara de Diputados

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