La Comunidad Binacional encabeza las movilizaciones en CDMX este 30 de enero

Movilizaciones en CDMX este 30 de enero. Foto: Cuartoscuro.

Este viernes 30 de enero de 2026 se tienen previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará la Comunidad Binacional en México.

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas una marcha, ocho concentraciones, tres citas agendadas, cuatro rodadas ciclistas y 14 eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Marchas

Comunidad Binacional en México

  • Hora: 12:00
  • Punto de inicio: Metro San Joaquín (Línea 7)
  • Destino: Embajada de Estados Unidos (nueva sede), Miguel Hidalgo
  • Demanda:
    • Solidaridad con la comunidad migrante
    • Alto a la violencia ejercida por autoridades migratorias de EUA
    • Mayor financiamiento al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas
  • Aforo estimado: 300 personas
  • Posibles afectaciones: Lago Ginebra, Lago Hielmar y zonas cercanas a la embajada

Concentraciones y plantones

Alianza Nacional Telefonista

  • Hora: 07:00
  • Lugar: Palacio Nacional, alcaldía Cuauhtémoc
  • Motivo:
    • Defensa del Contrato Colectivo de Trabajo
    • Rechazo a la subcontratación (outsourcing)
  • Aforo: 200 personas

Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM

  • Hora: 08:00
  • Lugares:
    • Unidades Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Xochimilco y Rectoría General
  • Motivo: Consulta sobre el nuevo Convenio Colectivo de Trabajo
  • Aforo total estimado: 300 personas

Colectiva “Las Tonantzin”

  • Hora: 09:00
  • Lugar: Juzgados del Reclusorio Oriente, Iztapalapa
  • Motivo: Acompañamiento a víctima durante audiencia
  • Aforo: 30 personas

Trabajadoras Sexuales Independientes Unidas

  • Hora: 10:00
  • Lugar: Reclusorio Preventivo Varonil Sur, Xochimilco
  • Motivo: Exigir justicia para una mujer trans víctima de intento de feminicidio
  • Aforo: 40 personas

Colectivo Nacional No Más Presos Inocentes

  • Hora: 11:30
  • Lugar: Juzgados del Reclusorio Oriente
  • Motivo: Revisión de casos de personas privadas de la libertad
  • Aforo: 40 personas

Comité de Apoyo Emergente Pro Refugio Franciscano A.C.

  • Hora: 12:00
  • Lugar: Refugio Franciscano, Cuajimalpa
  • Motivo: Seguimiento a restitución del inmueble del refugio
  • Aforo: 300 personas

Amnistía Internacional México

  • Hora: 15:00
  • Lugar: Embajada de Irán, Paseo de la Reforma
  • Motivo: Acción simbólica por derechos humanos en Irán
  • Aforo: 50 personas

Citas agendadas

Sociedad Unida por México en Acción A.C.

  • Hora: 11:00
  • Lugar: Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, Cuauhtémoc
  • Motivo: Avalúo de predios
  • Aforo: 25 personas

Ex trabajadores de la extinta Ruta 100

  • Hora: 11:00
  • Lugar: Secretaría de Gobernación
  • Motivo: Exigir pago de finiquito
  • Aforo: 150 personas

Rodadas ciclistas

“Ni una bici blanca más”

  • Hora: 12:00 y 13:00
  • Alcaldías: Iztapalapa y Xochimilco
  • Motivo: Exigir justicia por ciclista fallecido
  • Aforo: 120 personas

People for Bikes – Al Desierto de los Leones

  • Hora: 07:00
  • Salida: Polanco
  • Destino: Desierto de los Leones
  • Aforo: 20 personas

Al Memorial Colegio Rébsamen

  • Hora: 20:30 y 20:45
  • Ruta: Gustavo A. Madero – Coyoacán
  • Aforo: 20 personas

Rodada recreativa “Roma Cycling”

  • Hora: 21:00
  • Salida: Parque México
  • Destino: Calles de Tlalpan
  • Aforo: 25 personas

Alternativas viales recomendadas

Ante las movilizaciones previstas, se recomienda a la ciudadanía:

  • Evitar:
    • Paseo de la Reforma
    • Centro Histórico
    • Ejes viales cercanos a reclusorios y universidades
  • Usar como alternativas:
    • Circuito Interior
    • Eje 1 Norte
    • Eje 3 Oriente
    • Anillo Periférico
    • Viaducto Miguel Alemán
  • Consultar en tiempo real:
    • Reportes de tránsito
    • Redes oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
    • Aplicaciones de navegación

Recomendación general

Las autoridades exhortan a la población a anticipar traslados, considerar rutas alternas y mantenerse informada, ya que algunas movilizaciones podrían generar cierres intermitentes o bloqueos temporales.

