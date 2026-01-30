La Comunidad Binacional encabeza las movilizaciones en CDMX este 30 de enero

GENERANDO AUDIO...

Movilizaciones en CDMX este 30 de enero. Foto: Cuartoscuro.

Este viernes 30 de enero de 2026 se tienen previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará la Comunidad Binacional en México.

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas una marcha, ocho concentraciones, tres citas agendadas, cuatro rodadas ciclistas y 14 eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Marchas

Comunidad Binacional en México

Hora: 12:00

12:00 Punto de inicio: Metro San Joaquín (Línea 7)

Metro San Joaquín (Línea 7) Destino: Embajada de Estados Unidos (nueva sede), Miguel Hidalgo

Embajada de Estados Unidos (nueva sede), Miguel Hidalgo Demanda: Solidaridad con la comunidad migrante Alto a la violencia ejercida por autoridades migratorias de EUA Mayor financiamiento al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas

Aforo estimado: 300 personas

300 personas Posibles afectaciones: Lago Ginebra, Lago Hielmar y zonas cercanas a la embajada

Concentraciones y plantones

Alianza Nacional Telefonista

Hora: 07:00

07:00 Lugar: Palacio Nacional, alcaldía Cuauhtémoc

Palacio Nacional, alcaldía Cuauhtémoc Motivo: Defensa del Contrato Colectivo de Trabajo Rechazo a la subcontratación (outsourcing)

Aforo: 200 personas

Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM

Hora: 08:00

08:00 Lugares: Unidades Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Xochimilco y Rectoría General

Motivo: Consulta sobre el nuevo Convenio Colectivo de Trabajo

Consulta sobre el nuevo Convenio Colectivo de Trabajo Aforo total estimado: 300 personas

Colectiva “Las Tonantzin”

Hora: 09:00

09:00 Lugar: Juzgados del Reclusorio Oriente, Iztapalapa

Juzgados del Reclusorio Oriente, Iztapalapa Motivo: Acompañamiento a víctima durante audiencia

Acompañamiento a víctima durante audiencia Aforo: 30 personas

Trabajadoras Sexuales Independientes Unidas

Hora: 10:00

10:00 Lugar: Reclusorio Preventivo Varonil Sur, Xochimilco

Reclusorio Preventivo Varonil Sur, Xochimilco Motivo: Exigir justicia para una mujer trans víctima de intento de feminicidio

Exigir justicia para una mujer trans víctima de intento de feminicidio Aforo: 40 personas

Colectivo Nacional No Más Presos Inocentes

Hora: 11:30

11:30 Lugar: Juzgados del Reclusorio Oriente

Juzgados del Reclusorio Oriente Motivo: Revisión de casos de personas privadas de la libertad

Revisión de casos de personas privadas de la libertad Aforo: 40 personas

Comité de Apoyo Emergente Pro Refugio Franciscano A.C.

Hora: 12:00

12:00 Lugar: Refugio Franciscano, Cuajimalpa

Refugio Franciscano, Cuajimalpa Motivo: Seguimiento a restitución del inmueble del refugio

Seguimiento a restitución del inmueble del refugio Aforo: 300 personas

Amnistía Internacional México

Hora: 15:00

15:00 Lugar: Embajada de Irán, Paseo de la Reforma

Embajada de Irán, Paseo de la Reforma Motivo: Acción simbólica por derechos humanos en Irán

Acción simbólica por derechos humanos en Irán Aforo: 50 personas

Citas agendadas

Sociedad Unida por México en Acción A.C.

Hora: 11:00

11:00 Lugar: Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, Cuauhtémoc

Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, Cuauhtémoc Motivo: Avalúo de predios

Avalúo de predios Aforo: 25 personas

Ex trabajadores de la extinta Ruta 100

Hora: 11:00

11:00 Lugar: Secretaría de Gobernación

Secretaría de Gobernación Motivo: Exigir pago de finiquito

Exigir pago de finiquito Aforo: 150 personas

Rodadas ciclistas

“Ni una bici blanca más”

Hora: 12:00 y 13:00

12:00 y 13:00 Alcaldías: Iztapalapa y Xochimilco

Iztapalapa y Xochimilco Motivo: Exigir justicia por ciclista fallecido

Exigir justicia por ciclista fallecido Aforo: 120 personas

People for Bikes – Al Desierto de los Leones

Hora: 07:00

07:00 Salida: Polanco

Polanco Destino: Desierto de los Leones

Desierto de los Leones Aforo: 20 personas

Al Memorial Colegio Rébsamen

Hora: 20:30 y 20:45

20:30 y 20:45 Ruta: Gustavo A. Madero – Coyoacán

Gustavo A. Madero – Coyoacán Aforo: 20 personas

Rodada recreativa “Roma Cycling”

Hora: 21:00

21:00 Salida: Parque México

Parque México Destino: Calles de Tlalpan

Calles de Tlalpan Aforo: 25 personas

Alternativas viales recomendadas

Ante las movilizaciones previstas, se recomienda a la ciudadanía:

Evitar: Paseo de la Reforma Centro Histórico Ejes viales cercanos a reclusorios y universidades

Usar como alternativas: Circuito Interior Eje 1 Norte Eje 3 Oriente Anillo Periférico Viaducto Miguel Alemán

Consultar en tiempo real: Reportes de tránsito Redes oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Aplicaciones de navegación



Recomendación general

Las autoridades exhortan a la población a anticipar traslados, considerar rutas alternas y mantenerse informada, ya que algunas movilizaciones podrían generar cierres intermitentes o bloqueos temporales.