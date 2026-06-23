Hoteles y antros sin grandes ganancias en el arranque del Mundial

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La ocupación hotelera en la Ciudad de México se ubicó ligeramente por encima del 51%, mientras bares y restaurantes operan a la mitad de su capacidad durante los partidos.

Hoteles, por debajo de las expectativas

Aunque el Mundial ya está en marcha y los turistas han comenzado a llegar, la industria hotelera aún no alcanza las expectativas previstas para el arranque del torneo.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX), Vicente Gutiérrez Camposeco, informó que el sector espera una derrama económica de 10 mil 512 millones de pesos en hospedaje.

Durante los días 11 y 12 de junio, la zona de Santa Fe registró la mayor ocupación hotelera con 72.65%, mientras que el área cercana al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México reportó la menor, con 32.79%.

Los precios por habitación oscilaron entre mil 503 y 8 mil 960 pesos, siendo el corredor Roma-Condesa la zona con las tarifas más elevadas.

Centro Histórico destaca entre las zonas con mayor actividad

Gutiérrez Camposeco señaló que el Centro Histórico presenta un desempeño sobresaliente durante el torneo. Asimismo, destacó resultados positivos en zonas como Roma-Condesa, Polanco y Coyoacán, donde el comercio, los servicios y la hoteleria han atendido a los visitantes.

Sin embargo, durante la primera semana de competencia, la ocupación hotelera promedio en la capital se ubicó apenas por encima del 51%, por debajo de la expectativa inicial de 70%.

Bares y antros operan al 50% durante los partidos

La situación también se refleja en bares, restaurantes y centros nocturnos.

El presidente de la Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos (ANIDICE), Ismael Rivera, indicó que mientras en Estados Unidos los establecimientos relacionados con la transmisión de los partidos se encuentran llenos, en México operan aproximadamente al 50% de su capacidad.

Según explicó, este comportamiento responde al formato del Mundial, que se desarrolla en tres países, más que a problemas de organización.

Los partidos más atractivos elevan las ventas

El gasto promedio por persona ronda los mil pesos. En una jornada habitual, las ventas de un establecimiento pueden ubicarse entre 150 mil y 200 mil pesos.

No obstante, durante encuentros de selecciones como Argentina, España o Brasil, los ingresos pueden incrementarse hasta en 200%.

Sólo tres de cada 10 negocios pagan derechos de transmisión

Los derechos para transmitir los partidos tienen un costo que va de 5 mil a 25 mil pesos, dependiendo del número de mesas de cada establecimiento.

De acuerdo con ANIDICE, únicamente tres de cada 10 negocios realizaron este pago.

Pese a que los ingresos se mantienen por debajo de lo esperado, el sector no prevé cierres masivos de establecimientos en el corto plazo.

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