Metro y Metrobús ampliarán su horario por partido de México vs Chequia

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Transporte en la Ciudad de México. Fotos: Cuartoscuro/Archivo

Por el partido entre México y Chequia del Mundial, el Metro y Metrobús de la Ciudad de México (CDMX) tendrán horario especial, para facilitar el traslado de los aficionados que acudan al Estadio Ciudad de México, al Fan Fest en el Zócalo o las proyecciones del juego entras partes de la capital.

Metro ampliará su horario de servicio por partido de la Selección mexicana

Durante la reinauguración de la Línea 2 del Metro, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que el miércoles 24 de junio se ampliará el horario de servicio de este medio de transporte hasta la 1:00 de la mañana del jueves, por el partido entre México y Chequia que se disputará en la CDMX.

“Vamos a informar que el Metro, como siempre, nuestro glorioso Metro, va a ampliar su horario el miércoles, hasta la 1:00 hora, de la mañana. Justamente, porque seguramente vamos a festejar a la Selección Mexicana. Entonces, se apertura, se amplían los horarios, hasta la 1:00 horas de la mañana. Es información”, declaró Brugada ante los medios de comunicación.

Hoy martes, el director general del Metro, Adrián Rubalcava, confirmó que la ampliación del horario del Metro hasta la 1 de la mañana solo aplicará en las estaciones de las Líneas 1, 2 y 3; añadió que el último tren saldrá de las terminales a las 00:30 horas.

Metrobús extenderá servicio este miércoles por el México vs Chequia

La directora general del Metrobús de la Ciudad de México, Rosario Castro, anunció que el horario de servicio de todas las Líneas se modificará este miércoles 24 de junio por el compromiso de la Selección Nacional de México ante su similar de Chequia.

Todas las Líneas del Metrobús brindarán servicio hasta la 1:00 am del jueves 25 de junio. Por ello, las siguientes Líneas ampliarán su horario:

Línea 1: Indios Verdes al Caminero

Indios Verdes al Caminero Línea 2: Tacubaya a Tepalcates

Tacubaya a Tepalcates Línea 3: Tenayuca a Etiopía / Plaza de la Constitución

Tenayuca a Etiopía / Plaza de la Constitución Línea 4: Buenavista a San Lázaro (poniente y oriente), Hidalgo a Pantitlán, Hidalgo a Alameda Oriente y Amajac a Aeropuerto T1 y T2

Buenavista a San Lázaro (poniente y oriente), Hidalgo a Pantitlán, Hidalgo a Alameda Oriente y Amajac a Aeropuerto T1 y T2 Línea 5: Río de los Remedios a Las Bombas

Río de los Remedios a Las Bombas Línea 6: El Rosario a Villa de Aragón

El Rosario a Villa de Aragón Línea 7: Indios Verdes a Campo Marte

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