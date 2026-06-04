Turistas padecen en el centro de CDMX el plantón de la CNTE y cerco policial

GENERANDO AUDIO...

Turistear en estos días por el Centro Histórico de la Ciudad de México es todo un reto. Muros metálicos impiden llegar al Zócalo.

El señor Victor Manuel vino desde Sinaloa, logró pasar varios filtros de seguridad con la intención de ir al Museo del Templo Mayor, que está cerrado.

“- Quería conocer al mayor, parte del Museo (del Templo) Mayor, pero hay restricciones… es una lástima no poder captar todo lo que quiere ver uno por los bloqueos que hay…

– ¿Tuvo que caminar mucho?

– Sí, caminé bastante, tengo 72 años, ya los 72 años ya son suficientes”

Víctor Manuel / turista nacional Nacionales y extranjeros, todos padecen los muros y el plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

“- ¿Qué se ha encontrado que ha visto en su recorrido por el centro?

– Pues el campamento que hay de protestas de gente que está protestando…

– ¿Qué es lo que espera ver?

– En esta parte, poco, la Catedral no se ve muy bien… ahora vamos a ver un Museo del Chocolate que nos han dicho que hay y ya saldremos e iremos a otra zona”

Arantza / turista extranjera

Pero los museos están cerrados.

“- ¿Sí llegan turistas queriendo visitar al museo?

– Pues se toman las consideraciones, se les permite el acceso, los acompañamos, pero no estamos abiertos, porque como saben, ésta es la cuna del muralismo mexicano y resguardamos el patrimonio de la nación y si hay desmanes puede ser un riesgo para la obra”

Ernesto Bejarano / museógrafo del Colegio de San Ildefonso

Tomar un auto de aplicación también es difícil.

“Muchos choferes de Uber no pueden venir por nosotros porque estamos en el Centro, así que ha sido mucho caminar, y especialmente con el equipaje ha sido bastante difícil, en otras calles alguien puede recogernos, ha sido una nueva experiencia, pero, aun así, la estoy pasando bien”

Ben / turista extranjero

Los comercios y trabajadores que viven del turismo se sienten asfixiados.

“Están las vallas, no podemos abrir el comercio donde trabajamos, no dejan entrar a los clientes y pues obviamente nos está afectando… donde yo trabajo tiene poquito que abrimos, vamos a cumplir el año prácticamente y si no abro, pues vamos a quebrar, así te lo digo”

Jessica Morales / comerciante de la calle Guatemala

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.