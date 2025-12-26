Línea 5 del Metrobús CDMX suspende servicio; revisa en qué estaciones y horarios

GENERANDO AUDIO...

El personal de Metrobús, en Ciudad de México (CDMX), continúa con los trabajos de mantenimiento en diferentes puntos de la red; por ello, en la Línea 5 se cerrarán tres estaciones a partir del 26 de diciembre a las 22:00 horas y hasta el cierre de operaciones.

¿Qué estaciones cierran por mantenimiento?

El Metrobús informó que las estaciones que cerrarán son:

Vista Hermosa (ambas direcciones)

Moctezuma (dirección Preparatoria 1)

Recreo (dirección Río de los Remedios)

“Por trabajos de mantenimiento nocturnos, estas son las estaciones de Línea 5 que hoy 26 de diciembre suspenderán servicio a partir de las 22:00 hrs. al cierre de operaciones”.

La Línea 5 del Metrobús corre de Río de los Remedios a Preparatoria 1, además, tiene dos rutas adicionales, las cuales son:

Preparatoria 1 a San Lázaro, en un horario de 4:40 a 20:40 horas

Río de los Remedios, en un horario de 4:40 a 22:31 horas

El pasado 27 de noviembre iniciaron los cierres de estaciones. La primera línea en entrar en la dinámica fue la 1 y poco a poco se extendió en la red.

“Los trabajos consisten en la colocación de guía podotáctil en el piso de las estaciones. Por seguridad de la población usuaria, estos trabajos no pueden realizarse mientras se brinda servicio, por lo que es necesario el cierre parcial de estaciones para garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad y calidad”.

“Cabe mencionar que, durante los trabajos de adecuación, las estaciones involucradas no prestarán servicio hasta la conclusión de los mismos”, explicó Metrobús.

La red tiene siete Líneas que abarcan casi toda la Ciudad de México, además, tiene conexiones con el Metro.

