CDMX publica lista oficial de policías autorizados para multar; entra en vigor el 11 de junio

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Policías de Tránsito. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) dieron a conocer la lista completa con nombre y número de placa de los oficiales de seguridad facultados para emitir y firmar boletas de tránsito en la capital y que entrará en vigor a partir del 11 de junio de 2026. La medida y los detalles se dieron a conocer mediante la Gaceta Oficial de la CDMX.

“El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establece que las infracciones a dicho ordenamiento que sean detectadas mediante sistemas tecnológicos (Fotocívicas) y equipos electrónicos portátiles, serán impuestas por el agente que se encuentre autorizado para tal efecto”.

De acuerdo con lo publicado en la Gaceta oficial de la CDMX, hay 717 oficiales que se encuentran autorizados para que “expidan y firmen las boletas de tránsito o recibos emitidos por equipos electrónicos portátiles en vía pública, con motivo de infracciones a las disposiciones en materia de Tránsito en la Ciudad de México”.

Mientras que a los más de 700 oficiales se suman 570 elementos autorizados para que “expidan y firmen las boletas de tránsito mediante sistemas tecnológicos”, es decir, las fotocívicas “con motivo de infracciones a las disposiciones en materia de Tránsito en la Ciudad de México”.

Consulta la Gaceta Oficial del 10 de Junio de 2026



🔗https://t.co/oQsE63mRIv pic.twitter.com/IPxDiCyYAW — ConsejeríaCDMX (@CDMXConsejeria) June 10, 2026

¿Quiénes son los oficiales que pueden multar en la Ciudad de México?

En el acuerdo 30/2026, se compartió la lista completa de nombres de oficiales autorizados, entre los que se encuentran:

Amador Jiménez Eduardo, con número de placa 1031063

Bautista Vicente Dania Itzel, con número de placa 1135819

Caballero Cortes Eduardo, con número de placa 1184954

Guzmán Luna Michell Monserrat, con número de placa 1201391

Bautista Bautista Inocencio, con número de placa 27226

Pacheco Santiago Noé Adan, con número de placa 42228

Zárate Quevedo Víctor Alfonso, con número de placa 1127401

La nueva lista estará vigente a partir del 11 de junio de 2026, dejando sin efecto el acuerdo 40/2024.

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