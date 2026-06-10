Mañana inicia el Mundial: ve si lloverá fuerte en CDMX, Guadalajara, Monterrey y tu estado

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Se esperan lluvias en inauguración del Mundial. Foto: Generada por IA

A unas horas del arranque del Mundial, el clima seguirá siendo protagonista en gran parte del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en numerosas entidades debido a una circulación ciclónica y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, que interactúan con canales de baja presión e ingreso de humedad del océano Pacífico y el Golfo de México.

Además, los remanentes del ciclón tropical Cristina reforzarán las lluvias en el sureste mexicano y la Península de Yucatán durante los próximos días.

Así estará el clima en las sedes mexicanas del Mundial

Las tres ciudades que albergarán partidos del Mundial tendrán condiciones distintas durante el arranque de la justa.

Ciudad de México

Jueves 11 de junio

Máxima: 27°C

Mínima: 15°C

Condición: lluvia

Para el jueves, el SMN prevé lluvias fuertes en el sur de la Ciudad de México, por lo que no se descartan encharcamientos y tormentas eléctricas.

Guadalajara

Jueves 11 de junio

Máxima: 31°C

Mínima: 18°C

Condición: nublado

Jalisco se encuentra entre los estados con mayor potencial de precipitaciones. Para el jueves se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas, especialmente en la región centro del estado.

Monterrey

Jueves 11 de junio

Máxima: 35°C

Mínima: 22°C

Condición: nublado

La sede regiomontana mantendrá un ambiente caluroso. Aunque se prevén chubascos aislados en Nuevo León, las probabilidades de lluvia serán menores respecto a la Ciudad de México y Guadalajara.

¿Lloverá fuerte en tu estado?

El SMN prevé las siguientes condiciones para este jueves 11 de junio:

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

Puebla (sureste)

Veracruz (centro y sur)

Oaxaca (norte y este)

Chiapas (oeste, norte, este y sur)

Tabasco (sureste)

Campeche (oeste y suroeste)

Yucatán (este y sureste)

Quintana Roo (norte y centro)

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

Chihuahua (suroeste)

Durango (noroeste)

Jalisco (centro)

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

Sonora (sureste)

Sinaloa (noreste)

Tamaulipas (sur)

Nayarit (sur)

Colima

Guerrero (norte y centro)

Michoacán (oeste y este)

Estado de México (suroeste)

Ciudad de México (sur)

Morelos

Tlaxcala

Chubascos (5 a 25 mm)

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Zacatecas

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Persistirá el calor en varias regiones

Mientras las lluvias dominarán buena parte del territorio nacional, el ambiente seguirá siendo muy caluroso en el norte y noroeste del país.

La onda de calor continuará en:

Sonora (este y sureste)

Chihuahua (oeste y suroeste)

Durango (noroeste)

Sinaloa (norte, centro y sur)

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos meteorológicos, ya que las lluvias podrían provocar incremento en ríos y arroyos, deslaves, inundaciones y encharcamientos en zonas urbanas.

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