Lluvias colapsan zonas de CDMX: árboles caídos, inundaciones y caos vial
Las lluvias registradas este lunes en la Ciudad de México provocaron inundaciones, caída de árboles, encharcamientos y afectaciones al tránsito en distintas alcaldías. Autoridades capitalinas informaron que los servicios de emergencia desplegaron operativos para atender los incidentes derivados de la tormenta.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) reportó lluvias de intensidad moderada en Azcapotzalco, Cuajimalpa y Miguel Hidalgo, además de precipitaciones ligeras e intermitentes en zonas del centro y oriente de la capital. Las autoridades advirtieron que las lluvias continuarán durante la tarde y noche.
Caída de árboles deja daños en Benito Juárez y Coyoacán
Uno de los incidentes más relevantes ocurrió en la colonia Nativitas, alcaldía Benito Juárez, donde dos árboles de aproximadamente 7 metros fueron derribados por las lluvias y el viento.
La caída provocó daños en tres vehículos y afectó cableado de media tensión. Personal de emergencia realizó labores de seccionamiento y retiro de los árboles. No se reportaron personas lesionadas.
En la colonia CTM Culhuacán, alcaldía Coyoacán, otro árbol de 13 metros cayó sobre la fachada de un edificio habitacional, dañando ventanas y una reja metálica. Tampoco se registraron víctimas.
Bomberos atienden encharcamientos en varias alcaldías
El Heroico Cuerpo de Bomberos informó que atendió diversos encharcamientos en:
- Leyes de Reforma, en Iztapalapa
- Héroes de Padierna, en Tlalpan
- Narvarte, en Benito Juárez
En todos los casos se realizaron trabajos de desalojo de agua pluvial para restablecer las condiciones de circulación.
A través de redes sociales, usuarios compartieron filtraciones de agua en la estación del Metro Xola, recientemente remodelada por el Gobierno de la capital del país.
Reportan inundaciones y explosión de transformador
A través de redes sociales, usuarios difundieron videos de calles inundadas y fuertes corrientes de agua en distintos puntos de la ciudad.
También circuló una grabación que muestra la explosión de un transformador en la colonia Del Valle durante la tormenta.
Además, se reportó que la intensa lluvia avanzó de sur a norte de la capital acompañada de ráfagas de viento superiores a los 40 kilómetros por hora y caída de granizo en algunas zonas.
Las autoridades recomendaron evitar cruzar calles inundadas, mantenerse informados a través de canales oficiales y extremar precauciones ante la persistencia de las lluvias.
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