Lluvias colapsan zonas de CDMX: árboles caídos, inundaciones y caos vial

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Foto: @SGIRPC_CDMX

Las lluvias registradas este lunes en la Ciudad de México provocaron inundaciones, caída de árboles, encharcamientos y afectaciones al tránsito en distintas alcaldías. Autoridades capitalinas informaron que los servicios de emergencia desplegaron operativos para atender los incidentes derivados de la tormenta.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) reportó lluvias de intensidad moderada en Azcapotzalco, Cuajimalpa y Miguel Hidalgo, además de precipitaciones ligeras e intermitentes en zonas del centro y oriente de la capital. Las autoridades advirtieron que las lluvias continuarán durante la tarde y noche.

⚠️⛈️LA INTENSA TORMENTA que recorre de sur a norte la #CDMX está dejando zonas inundadas y con corrientes peligrosas



🔴Ahora, está por llegar fuerte lluvia con granizo al centro-norte de la ciudad con ráfagas de viento >40 km/h en próximos 30-60 minutos‼️



📹 Av Tláhuac y CU⬇️ pic.twitter.com/fW5s1OKDWr — MeteoAlert CDMX (@Meteoalert_CDMX) June 8, 2026

Caída de árboles deja daños en Benito Juárez y Coyoacán

Uno de los incidentes más relevantes ocurrió en la colonia Nativitas, alcaldía Benito Juárez, donde dos árboles de aproximadamente 7 metros fueron derribados por las lluvias y el viento.

Acudimos a la colonia Portales Norte, en @BJAlcaldia, para realizar el seccionamiento y retiro de un árbol desprendido de su base, de aproximadamente 15 metros. #ServicioConcluido@JefeVulcanoCova pic.twitter.com/ln1PYeR6KE — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) June 8, 2026

La caída provocó daños en tres vehículos y afectó cableado de media tensión. Personal de emergencia realizó labores de seccionamiento y retiro de los árboles. No se reportaron personas lesionadas.

En la colonia CTM Culhuacán, alcaldía Coyoacán, otro árbol de 13 metros cayó sobre la fachada de un edificio habitacional, dañando ventanas y una reja metálica. Tampoco se registraron víctimas.

En la esquina de las avenidas Carlota Armero y Santa Ana, en la colonia CTM Culhuacán, @Alcaldia_Coy, se registró la caída de un árbol de 13 metros de longitud en el área verde de una Unidad habitacional. Al caer, quedó recargado sobre la fachada de un edificio de departamentos… pic.twitter.com/iCGRO73Tu3 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 8, 2026

Bomberos atienden encharcamientos en varias alcaldías

El Heroico Cuerpo de Bomberos informó que atendió diversos encharcamientos en:

Leyes de Reforma, en Iztapalapa

Héroes de Padierna, en Tlalpan

Narvarte, en Benito Juárez

En todos los casos se realizaron trabajos de desalojo de agua pluvial para restablecer las condiciones de circulación.

Atendemos un Encharcamiento en calle Batalla de Calpulalpan, colonia Leyes de Reforma, en @Alc_Iztapalapa, informamos que se desalojo agua pluvial en un área de 300 metros lineales.#Laborando.

@JefeVulcanoCova. pic.twitter.com/zMj78xOa5X — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) June 8, 2026

A través de redes sociales, usuarios compartieron filtraciones de agua en la estación del Metro Xola, recientemente remodelada por el Gobierno de la capital del país.

Captan filtraciones de agua en estación del metro Xola, recientemente remodelada. pic.twitter.com/Mi9lDvaWeU — Uno TV (@UnoNoticias) June 8, 2026

Reportan inundaciones y explosión de transformador

A través de redes sociales, usuarios difundieron videos de calles inundadas y fuertes corrientes de agua en distintos puntos de la ciudad.

También circuló una grabación que muestra la explosión de un transformador en la colonia Del Valle durante la tormenta.

Llueve fuerte en gran parte de la CdMx y EdoMex.

Captan #rayo en la Del Valle. #Precauciones #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/Wn0uWX8RSH — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) June 8, 2026

Además, se reportó que la intensa lluvia avanzó de sur a norte de la capital acompañada de ráfagas de viento superiores a los 40 kilómetros por hora y caída de granizo en algunas zonas.

El drenaje puede esperar, los puentes pintados era lo que urgía

Santa Ana y Tláhuac (puente del toro) @ALEIDAALAVEZ @ClaraBrugadaM #cdmx #lluvia pic.twitter.com/O4Tk6504H9 — 𝕂𝕒𝕣𝕝𝕒 𝕍𝕒𝕣𝕘𝕒𝕤 🌸 (@vargas_karla_08) June 8, 2026

Las autoridades recomendaron evitar cruzar calles inundadas, mantenerse informados a través de canales oficiales y extremar precauciones ante la persistencia de las lluvias.

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