Tras decomiso de explosivos, normalistas de Ayotzinapa ya refuerzan protestas de la CNTE

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Ayotzinapa se suma a movilizaciones de la CNTE tras operativo. Foto: Cuartoscuro

La jornada de movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México este lunes estuvo marcada por la llegada de normalistas de Ayotzinapa , el decomiso de 59 artefactos explosivos de fabricación casera y denuncias de presunta represión durante su traslado hacia la capital del país.

Luego de varias horas de tensión en la caseta de Tlalpan, contingentes provenientes de Guerrero lograron ingresar a la Ciudad de México para incorporarse a las actividades convocadas por el magisterio disidente, que mantiene un plantón en el Centro Histórico.

Además de participar en las movilizaciones, padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa realizaron actividades para revisar el estado de las investigaciones y reiterar sus exigencias de verdad y justicia, a casi 12 años de la desaparición de los normalistas.

En éste momento.

Tras encontrarse detenidos por la policía de la CDMX en la carretera, los normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa van llegando a las inmediaciones de El Caballito, en dónde se encuentra concentrada la sección 9na de la #CNTE pic.twitter.com/Egm3ry0XAj — El Machete (@elmachete_mx) June 8, 2026

Decomisan 59 explosivos en autobús que se dirigía a marcha de la CNTE

Durante un operativo de revisión realizado en la autopista México-Cuernavaca, en la caseta de Tlalpan, autoridades federaleslocalizaron una caja con 59 artefactos explosivos de fabricación casera en uno de los vehículos que transportaban a estudiantes y maestros que se dirigían a las manifestaciones en la capital.

En los autobuses de los estudiantes de Ayotzinapa, detenidos en la caseta de Tlalpan de la autopista México-Cuernavaca, la Policía decomisó 59 explosivos de fabricación casera.



Los jóvenes llegaron a reforzar el plantón y las protestas de la CNTE. pic.twitter.com/SDI05JfKf7 — Cesar Gutiérrez Priego M.R. (@cesargutipri) June 8, 2026

La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que la inspección derivó de una denuncia ciudadana que alertó sobre la posible presencia de explosivos en una de las unidades.

De acuerdo con las autoridades, la revisión se realizó de manera pacífica y con el consentimiento de los pasajeros, con la participación de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Gobierno de la Ciudad de México.

#ULTIMAHORA

SE ENCONTRÓ UNA CAJA CON 59 EXPLOSIVOS

En un autobús donde viajaban estudiantes y maestros que iba a apoyar a los manifestantes de la #CNTE en Ciudad de México! pic.twitter.com/yjvxkkDFbu — Pepe Ramírez 🇲🇽 (@Peperamirezmx) June 8, 2026

El subsecretario de Derechos Humanos de Segob, Arturo Medina, confirmó el hallazgo y señaló que los autobuses serían liberados gradualmente.

“Estamos a favor de la manifestación pacífica, pero no se debe poner en riesgo a la población con el uso de artefactos explosivos en las protestas”, afirmó el funcionario.

Asimismo, hizo un llamado para evitar actos violentos durante las movilizaciones y reiteró el respaldo del Gobierno federal al derecho a la libre manifestación.

Normalistas denuncian presunta represión en la caseta de Tlalpan

Mientras se desarrollaba el operativo, integrantes del movimiento de Ayotzinapa denunciaron que existió un despliegue de elementos antimotines que impidió temporalmente su avance hacia la Ciudad de México.

Isidoro Vicario, representante del movimiento, aseguró que los contingentes permanecieron retenidos durante varias horas.

“Hoy el contingente de los padres y de los compañeros normalistas de Ayotzinapa de Guerrero se dirigía a la Ciudad de México, pero hoy en la mañana, desde hace más de dos horas, no nos dejan pasar en la caseta de Tlalpan; hay un número considerable de antimotines y la Policía de la Ciudad de México está impidiendo el paso”, denunció.

Posteriormente, los grupos estudiantiles lograron avanzar para integrarse a las actividades de protesta encabezadas por la CNTE.

Documento difundido por normalistas advierte que el plantón continuará

La imagen que comenzó a circular durante las movilizaciones muestra un documento dirigido a integrantes de la CNTE, sobre el cual fue colocado un sello con la leyenda: “Rechazo total. Sin abrogación de la Ley del ISSSTE el plantón no se levanta”.

La consigna refleja una de las principales exigencias del magisterio disidente: la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, al considerar que afectó las condiciones de jubilación y pensiones de los trabajadores del Estado.

CNTE mantiene movilizaciones y exige respuestas concretas

La CNTE ha reiterado que mantendrá el paro nacional indefinido y las movilizaciones hasta obtener respuestas favorables a sus principales demandas, entre ellas la eliminación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la instalación de mesas de diálogo con capacidad resolutiva.

Mientras continúan las negociaciones entre el Gobierno federal y los representantes magisteriales, las protestas siguen generando afectaciones en distintos puntos de la Ciudad de México y mantienen la atención sobre el desarrollo de las investigaciones relacionadas con el decomiso de los explosivos localizados en uno de los autobuses que se dirigían a las manifestaciones.

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