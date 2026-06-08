Decomisan 59 explosivos en autobuses de Ayotzinapa que se dirigían a apoyar a la CNTE en CDMX

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Aseguran 59 explosivos en unidad que iba a protesta de la CNTE. Foto: SSC

La Secretaría de Gobernación (Segob) confirmó el aseguramiento de 59 artefactos explosivos de fabricación casera en uno de los autobuses que transportaban a estudiantes y maestros que provenían de la normal de Ayotzinapa y se perfilaban para apoyar las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en la Ciudad de México.

De acuerdo con las autoridades federales, el hallazgo se realizó tras una denuncia ciudadana que alertó sobre la posible presencia de explosivos en una de las unidades que buscaban sumarse a las movilizaciones y al plantón instalado en el Centro Histórico de la capital.

#SEGOBInforma 📢

Tras revisión se encontró una caja de explosivos en uno de los vehículos de estudiantes y maestros pic.twitter.com/yQzSlvS8Q8 — Gobernación (@SEGOB_mx) June 8, 2026

Segob detalla cómo se realizó la revisión de los autobuses

A través del Comunicado 075, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que la inspección se llevó a cabo de manera pacífica y consensuada con los pasajeros, priorizando la seguridad tanto de los manifestantes como de la población en general.

En el operativo participaron representantes de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Gobierno de la Ciudad de México.

“A través de denuncia ciudadana, se informó que había explosivos en uno de los vehículos de estudiantes y maestros, que venían a apoyar la marcha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), por lo que se decidió por seguridad de todos, incluidos los manifestantes, que se hiciera una revisión de manera pacífica y acordada con los pasajeros“, señaló la dependencia.

Tras la inspección, las autoridades localizaron una caja que contenía 59 artefactos explosivos.

La #SSC informa:



Tras el dispositivo de revisión de unidades de transporte de pasajeros en la autopista #México–#Cuernavaca fueron decomisados 59 artefactos explosivos de fabricación casera, los cuales ya fueron resguardados por personal especializado de #Zorros. pic.twitter.com/qV6i2S6Ks1 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 8, 2026

SSC confirma que los explosivos eran de fabricación casera

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que los objetos asegurados corresponden a artefactos explosivos de fabricación casera, los cuales quedaron bajo resguardo de personal especializado del agrupamiento Zorros.

El decomiso ocurrió durante un dispositivo de revisión implementado en la autopista México-Cuernavaca, a la altura de la alcaldía Tlalpan, donde fueron inspeccionadas aproximadamente 16 unidades de transporte de pasajeros.

Segob llama a mantener protestas pacíficas

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Arturo Medina, indicó que los autobuses revisados serán liberados de manera gradual y reiteró el respaldo del Gobierno federal al derecho a la manifestación. Sin embargo, enfatizó que las protestas deben desarrollarse sin poner en riesgo a terceros.

“Estamos a favor de la manifestación pacífica, pero no se debe poner en riesgo a la población con el uso de artefactos explosivos en las protestas“, declaró el subsecretario.

Asimismo, hizo un llamado para evitar actos de violencia durante las movilizaciones.

“Apelamos a que no haya uso de la violencia en las movilizaciones y a la manifestación pacífica“, concluyó.

🔴 Aseguran 59 explosivos en autobús que iba a la marcha de la CNTE



La Secretaría de Gobernación informó este 8 de junio, mediante el Comunicado 075, que se localizó una caja con 59 artefactos explosivos en uno de los vehículos en los que viajaban estudiantes y maestros rumbo a… pic.twitter.com/Mzjwr1H9CL — Hans Salazar 🇲🇽🇵🇸🇨🇺 (@Hans2412) June 8, 2026

Operativo ocurrió previo a movilizaciones de la CNTE

El aseguramiento de los explosivos se registró en el contexto de las movilizaciones encabezadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), cuyos integrantes mantienen diversas acciones de protesta en la Ciudad de México para exigir respuestas a sus demandas relacionadas con la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la instalación de una mesa de diálogo directa con el Gobierno federal.

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