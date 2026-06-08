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Bloqueo de normalistas. Foto: Eduardo Ruiz

Isidoro Vicario, abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, denunció que elementos policiales están bloqueando el avance de autobuses con manifestantes hacia el centro del país. Este hecho se da en el arranque de una jornada de protestas que contempla sumarse a las movilizaciones ya impulsadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Normalistas de Ayotzinapa denuncian represión en la caseta de Tlalpan; CNTE acude al apoyo. pic.twitter.com/2GnU2Qvcep — Uno TV (@UnoNoticias) June 8, 2026

Denuncian represión contra normalistas de Ayotzinapa

“Hoy el contingente de los padres y de los compañeros normalistas de Ayotzinapa de Guerrero se dirigía a la Ciudad de México, pero hoy en la mañana, desde hace más de dos horas, no nos dejan pasar en la caseta de Tlalpan; hay un número considerable de antimotines y la Policía de la Ciudad de México está impidiendo el paso”, denunció Isidoro Vicario.

Ante esta situación, profesores de la región de Guerrero se desplazarán en camiones a la caseta Tlalpan para apoyar a los padres de los 43.

“No es posible que, en vez de privilegiar este derecho de manifestación, tengan que reprimir a las organizaciones que levantan la voz”, añadió el abogado de los normalistas.

Les decomisaron 59 explosivos

Autoridades de la Ciudad de México dieron a conocer que tras una revisión a los normalistas de Ayotzinapa, les decomisaron varios explosivos.

Sí, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) informó a través de sus redes sociales oficiales que luego de un dispositivo de revisión de las unidades de transporte de pasajeros en las que viajaban sobre la autopista México-Cuernavaca, les decomisaron 59 artefactos explosivos de fabricación casera, los cuales fueron resguardados por personal especializado de Zorros.

En las imágenes que compartieron las autoridades capitalinas, justamente se puede observar cómo oficiales especializados guardan los explosivos en cajas azules.

La #SSC informa:



Tras el dispositivo de revisión de unidades de transporte de pasajeros en la autopista #México–#Cuernavaca fueron decomisados 59 artefactos explosivos de fabricación casera, los cuales ya fueron resguardados por personal especializado de #Zorros. pic.twitter.com/qV6i2S6Ks1 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 8, 2026

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