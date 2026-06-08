Mundial de protestas: ubica los puntos de salida de las marchas por la inauguración hacia el Estadio CDMX

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Movilizaciones rumbo al Estadio CDMX. Foto: Uno TV

La inauguración del Mundial en la Ciudad de México (CDMX) podría enfrentar un escenario complicado por la posible realización de diversas movilizaciones sociales en los alrededores del Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca). De acuerdo con la información difundida, al menos siete grupos podrían concentrarse en distintos puntos estratégicos cercanos al inmueble, lo que generaría afectaciones viales y complicaciones para los asistentes.

¿Qué grupos podrían manifestarse?

Se prevén, al menos, siete posibles movilizaciones alrededor del estadio:

1. Madres buscadoras

Las colectivas de madres buscadoras podrían concentrarse sobre Avenida Insurgentes, a la altura del Estadio Olímpico Universitario (CU).

Estas agrupaciones suelen realizar marchas y protestas para exigir la localización de personas desaparecidas y avances en las investigaciones.

2. Pensionados de Pemex y CFE

Otro de los grupos que aparece en el mapa es el de pensionados de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Su posible concentración estaría ubicada sobre Periférico, a la altura del Hospital Picacho.

3. CNTE

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) podrían movilizarse en el Anillo Periférico, cerca de la zona de San Jerónimo.

La organización magisterial ha realizado en diversas ocasiones bloqueos y protestas para exigir mejoras laborales y atender demandas del sector educativo.

4. Campesinos

Las organizaciones campesinas tendrían como punto de movilización la Calzada de Tlalpan, en el cruce con División del Norte.

Las protestas de este sector generalmente están relacionadas con apoyos al campo, programas gubernamentales y recursos para la producción agrícola.

5. Colectivos

Diversos colectivos sociales podrían manifestarse en Avenida Santa Úrsula, una de las vialidades más cercanas al estadio.

Esta zona es una de las principales rutas de acceso para quienes asisten a eventos deportivos y espectáculos.

6. Trabajadores de la salud

El personal del sector salud podría concentrarse en Avenida del Imán, cerca del Parque Cantera.

Sus demandas suelen estar enfocadas en mejores condiciones laborales, equipamiento médico y contratación de personal.

7. Transportistas

Los transportistas podrían instalarse en el Anillo Periférico, cerca de la zona conocida como Vaqueritos.

Este sector suele recurrir a caravanas y bloqueos para exigir mejoras en seguridad, regulación y condiciones de trabajo.

¿Por qué estas movilizaciones serían importantes?

La inauguración de un Mundial de futbol es uno de los eventos deportivos con mayor atención internacional. Miles de aficionados, turistas, medios de comunicación y delegaciones oficiales se desplazan hacia la sede principal.

Por ello, cualquier protesta o bloqueo en avenidas clave como Insurgentes, Periférico, Calzada de Tlalpan, Avenida del Imán o Santa Úrsula podría provocar retrasos importantes en la movilidad y complicar la logística del evento.

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