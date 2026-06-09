Familias de desaparecidos anuncian protestas rumbo al Mundial

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Colectivos realizarán protestas durante el Mundial. Foto: Cuartoscuro

Las familias de personas desaparecidas, colectivos de búsqueda y organizaciones sociales anunciaron una serie de actividades y protestas en la Ciudad de México para visibilizar la crisis de desapariciones en el país durante el arranque del Mundial.

Las acciones se realizarán del 6 al 12 de junio en distintos puntos de la capital, algunos son:

Ángel de la Independencia

Hemiciclo a Juárez

Zócalo

Estadio Ciudad de México

De acuerdo con la convocatoria, las actividades buscan llamar la atención sobre las más de 133 mil personas desaparecidas registradas en México y exigir avances en las labores de búsqueda e identificación.

Llevarán sus demandas al Mundial

Las movilizaciones comenzaron el 6 de junio con el despliegue de una manta monumental en el Ángel de la Independencia. El mensaje permanecerá expuesto durante todo el periodo relacionado con el Mundial.

Para el 10 de junio está programado un mitin encabezado por las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, junto con integrantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. La concentración se realizará a las 11:00 horas en el Hemiciclo a Juárez.

Ese mismo día se efectuará la caminata denominada “Iluminemos la búsqueda”, que partirá de la estación Registro Federal del Tren Ligero con destino al Estadio Ciudad de México. La actividad busca rendir homenaje a las víctimas y mantener vigente la exigencia de localización de personas desaparecidas.

Ayotzinapa, migrantes y colectivos participarán en las acciones

El 11 de junio se llevarán a cabo diversas actividades simultáneas. Entre ellas destaca la “Cascarita por la justicia, contra el olvido”, programada en la avenida 20 de Noviembre, en el Centro Histórico.

También se realizará una cascarita organizada por familias migrantes frente al Antimonumento +72 sobre Paseo de la Reforma. Además, colectivos convocaron a un mitin frente al Estadio Ciudad de México desde las primeras horas del día.

Como parte de la jornada, madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos realizarán una pega de carteles sobre avenida Tlalpan para difundir información sobre el caso Ayotzinapa y reforzar las acciones de búsqueda.

Foro analizará desapariciones y desigualdad durante el Mundial

Las actividades concluirán el 12 de junio con el foro “Mundial 2026 entre desigualdad y desapariciones”, programado en el Centro Cultural de España a las 17:00 horas.

Los organizadores señalaron que el objetivo es abrir un espacio de diálogo sobre el impacto social del evento deportivo y mantener visibles las demandas de verdad, justicia y búsqueda de personas desaparecidas en México.

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