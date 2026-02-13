Mantienen Fase I de contingencia por ozono en el Valle de México la tarde de este viernes

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La Fase I de contingencia ambiental por ozono se mantiene en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). La medida sigue activa este viernes 13 de febrero para reducir la exposición al aire contaminado y proteger la salud. Sin embargo, no anunció restricciones a la circulación especiales para mañana sábado, 14 de febrero.

La CAMe explicó que continúa la influencia de un sistema de alta presión en el centro del país, lo que provoca estabilidad atmosférica, viento débil e intensa radiación solar en el Valle de México. Estas condiciones favorecen la formación y acumulación de ozono.

Fase I de contingencia ambiental por ozono en ZMVM

La contingencia se aplica con base en los programas oficiales publicados por los gobiernos de la Ciudad de México y el Estado de México.

Las autoridades señalaron que el objetivo es:

Disminuir la exposición de la población al aire contaminado

Reducir emisiones contaminantes

Prevenir afectaciones a la salud

La CAMe, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y autoridades ambientales locales vigilan de forma permanente la calidad del aire.

Se informó que se emitirá un nuevo boletín este viernes a las 20:00 horas, o antes si las condiciones cambian. Las autoridades recomendaron consultar información oficial en los portales de la CAMe, calidad del aire de la CDMX y del Edomex.

