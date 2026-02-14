Universidad Autónoma Chapingo inicia vacunación contra sarampión 2026; aplica mil 200 dosis a estudiantes

GENERANDO AUDIO...

UACh vacuna a sus alumnos contra el sarampión. Foto: Cortesía UACh

La Universidad Autónoma Chapingo (UACh) puso en marcha su primera jornada de vacunación contra el sarampión 2026, con el objetivo de proteger a su comunidad estudiantil y reforzar las medidas preventivas ante el aumento de casos de sarampión en México.

La estrategia fue activada desde temprana hora del viernes 13 de febrero en el Auditorio Álvaro Carrillo, en la sede central ubicada en Texcoco, Estado de México, por instrucciones del rector, el doctor Ángel Garduño García.

Durante el arranque, el rector supervisó el desarrollo de la jornada de vacunación y reiteró que la universidad mantiene acciones enfocadas en el bienestar colectivo y la continuidad segura de las actividades académicas. La institución informó que actualmente no existen brotes de sarampión en Chapingo.

Aplican mil 200 dosis de vacuna contra sarampión a estudiantes

Foto: Cortesía UACh

El doctor Annier García Rodríguez, jefe del Servicio Médico Universitario, explicó que la jornada fue posible gracias a la donación de vacunas contra el sarampión por parte de los servicios de salud, siguiendo el modelo de “censar y microplanificar”, recomendado por organismos internacionales.

En esta primera etapa, la universidad dispuso de mil 200 dosis de vacunas contra el sarampión, destinadas principalmente a estudiantes que residen en el internado universitario y en unidades habitacionales fuera del campus.

De acuerdo con los registros institucionales, más de la mitad de la población estudiantil ya cuenta con su esquema completo de vacunación. Sin embargo, se aplicaron dosis a cerca de 800 estudiantes del internado y a aproximadamente 400 alumnos de unidades habitacionales, todos con número de seguridad social vigente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Vacunación contra sarampión se aplica según esquema de inmunización

Foto: Cortesía UACh

Las autoridades universitarias indicaron que la aplicación de la vacuna contra el sarampión se realizó conforme al historial de inmunización de cada estudiante.

“La consideración fue si el estudiante acreditó contar con las dos dosis del esquema contra sarampión, no se aplica refuerzo; si presenta una sola dosis, esquema incompleto o no tiene certeza documental, se procede a la inmunización”, explicó García Rodríguez.

Además, en caso de existir remanentes, la vacunación se ampliará a estudiantes de la Preparatoria Agrícola y de la División de Ciencias Económico-Administrativas, especialmente aquellos con viajes académicos próximos.

Chapingo refuerza prevención del sarampión y vigilancia epidemiológica

La jornada forma parte de la estrategia preventiva contra el sarampión, que ya había tenido una aplicación previa en diciembre de 2025, como parte del seguimiento sanitario en la universidad.

Las autoridades informaron que continuarán las acciones de vigilancia epidemiológica, el acceso a información médica confiable y la gestión de más dosis de vacuna contra el sarampión para proteger a la comunidad.

Asimismo, se prevé que en futuras jornadas la vacunación se realice directamente en los departamentos académicos, con el fin de agilizar el proceso y facilitar el acceso a los estudiantes.

El protocolo implementado en la sede Texcoco también será compartido con centros regionales, con el objetivo de replicar este modelo de vacunación preventiva, basado en censos, validación documental y coordinación con autoridades de salud.

