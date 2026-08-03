Robo de un patín eléctrico lleva al hallazgo de un presunto casino clandestino en Guadalajara

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En Guadalajara, Jalisco, aseguraron un casino clandestino. Foto:Fiscalía de Jalisco

Lo que inició como la búsqueda de un patín eléctrico robado llevó a la Fiscalía del Estado de Jalisco a desmantelar un presunto casino clandestino y punto de venta de drogas en la colonia San Juan de Dios, en Guadalajara, dejando un saldo de 14 personas detenidas.

El operativo se derivó de una denuncia por robo. Gracias a que el patín contaba con geolocalizador, agentes de la Unidad de Investigación Especializada en Robos Varios ejecutaron un cateo el pasado 29 de julio en una finca que servía como fachada para actividades ilícitas, informó el Gobierno de Jalisco mediante un comunicado.

La Unidad de Investigación Especializada en Robos Varios, detuvo a 14 personas durante un cateo en San Juan de Dios, derivado de la investigación por el robo de un patín eléctrico. En la diligencia fue recuperado el objeto robado y se aseguró una finca. pic.twitter.com/s9MuOO750p — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) August 3, 2026

Al ingresar al inmueble, las autoridades no solo recuperaron el vehículo reportado, sino que descubrieron un centro de apuestas irregular equipado con 33 máquinas tragamonedas. En el lugar, los agentes detuvieron a 14 personas que se encontraban en posesión de vegetal verde con características propias de la marihuana.

Decomisos dentro y fuera del inmueble en Guadalajara

La inspección reveló que el lugar operaba también como un probable punto de distribución de narcóticos. Durante el despliegue se aseguraron más de tres kilos de presunta droga, 24 pipas de cristal y una báscula electrónica.

En el ámbito armamentístico y automotriz, la Policía de Investigación decomisó un arma de utilería, 22 cartuchos útiles de diversos calibres, así como dos motocicletas que presentaban alteraciones en sus números de serie. Afuera de la finca, dos vehículos —un Volkswagen y un Honda— también fueron asegurados tras hallarse más envoltorios con supuesta droga en su interior.

Situación legal de los detenidos

La finca quedó bajo resguardo de las autoridades para continuar con las indagatorias. Por su parte, los 14 detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público especializado en narcomenudeo. De acuerdo con la Fiscalía, seis de ellos son señalados por presunto comercio de narcóticos, seis más por posesión simple y dos por posesión con fines de venta.

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