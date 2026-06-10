Marcha por la independencia judicial: juzgadores convocan el 11 de junio a protesta en Perisur

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Foto: Cuartoscuro.

Juzgadoras y juzgadores federales convocaron a una movilización nacional “por la independencia judicial” para este miércoles 11 de junio a las 8:00 horas en las inmediaciones de Perisur, al sur de la Ciudad de México.

La convocatoria señala como punto de reunión la estación Perisur del Metrobús y llama a defender el Estado de derecho, así como la autonomía del Poder Judicial en México.

Juzgadores exigen respeto a la independencia judicial

Entre las principales demandas difundidas en el llamado destacan:

Respeto irrestricto a la independencia judicial y a la división de poderes

Reconocimiento a la trayectoria y derechos de las personas juzgadoras

Procesos de transición legales y transparentes

Defensa del Estado de derecho como garantía de justicia

La protesta ocurre en medio de protestas durante la inauguración del Mundial en la Ciudad de México.

Movilización se realizará en Perisur

Hasta el momento no se han informado cierres viales oficiales. Autoridades capitalinas podrían implementar cortes a la circulación o ajustes al servicio de transporte público dependiendo de la afluencia de participantes.

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