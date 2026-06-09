A horas del arranque del Mundial, socavón en AICM sigue sin repararse

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Socavón en el AICM. Foto: Uno TV

A días de la inauguración del Mundial, en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se abrió un socavón, por lo que personal de la Marina trabaja a marchas forzadas para reforzar la estructura del suelo y repararlo lo antes posible.

La tarea es prioritaria ante la alta afluencia de pasajeros prevista entre miércoles y jueves, previo al arranque del Mundial en México.

Durante un recorrido, Uno TV documentó que el perímetro de la zona afectada fue cubierto con láminas de acero y se colocó un letrero que informa sobre trabajos de mantenimiento en la rampa ubicada en el área de salidas, donde por la mañana se observó a trabajadores reforzando las varillas.

Sin embargo, en el transcurso del día ha caído una ligera lluvia que impediría que los trabajos avancen y el material con el que se cubre quede listo durante las siguientes horas.

Usuarios lamentan socavón en la terminal 2 del AICM

Usuarios que ingresaron a la terminal del AICM detectaron la situación y lamentaron lo ocurrido.

“Como dicen los memes, parece la maqueta de un día antes de los niños para entregar al día siguiente. Está pésimo”. Viviana Mata, usuaria del AICM

De acuerdo con los usuarios del AICM, la situación es “terrible” ante el panorama de visitantes que se esperan para los próximos días previos al inicio de la justa deportiva.

“El tema del puentecito que se dañó, pues sí, está terrible y sobre todo aquí en el aeropuerto, que tendría que estar preparado para todo el movimiento que se espera que haya”. Georgina Alba, usuaria de AICM

Autoridades habilitan estacionamientos

De acuerdo con autoridades aeroportuarias, se habilitaron cinco estacionamientos donde los usuarios pueden dejar o recoger pasajeros con hasta 45 minutos gratuitos.

No obstante, la medida no ha disipado la incredulidad entre los usuarios, quienes aún dudan de su efectividad ante la situación.

“Yo creo que se debe a la falta de infraestructura, el mantenimiento que no se le está dando correctamente, y creo que por eso se presentan este tipo de situaciones”. Ramiro, usuario del AICM

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