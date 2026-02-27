Marcha 8M 2026: hora y lugar de los puntos de reunión por estado

GENERANDO AUDIO...

Colectivos publican convocatorias para la marcha del 8M. Foto: Cuartoscuro

Diversas colectivas difundieron las convocatorias para la Marcha 8M 2026 en México, que este año se realizará en domingo 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, reconocido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como una fecha de reflexión y lucha por la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo.

A continuación, los puntos de reunión confirmados en distintos estados.

CDMX

En la Ciudad de México (CDMX), Amnistía Internacional México convocó a integrar un contingente rumbo al Zócalo.

📍 Punto de reunión: Glorieta de las Mujeres que Luchan

🕚 Hora: 11:15 horas

📝 Se solicita registro previo en redes sociales

Además, las organizaciones Penitencia y Reinserta también llamaron a participar en la marcha del 8M:

📍 Fuente de la Diana Cazadora, frente al Hotel St. Regis

🕐 Hora: 13:00 horas

➡️ Destino: Zócalo capitalino

Coahuila

En Coahuila, organizaciones convocaron:

📍 Explanada del TEC de Saltillo

🕓 Hora: 16:00 horas

➡️ Destino: Plaza Tlaxcala

Guadalajara

📍 Glorieta de las y los desaparecidos

🕒 Convocatoria: 12:00 horas

🚶 Inicio de marcha: 13:30 horas

Morelos

En Morelos, el colectivo Feminismos sin Fronteras convocó a:

📍 Glorieta de Tlatenango, en Cuernavaca

🕙 Hora: 10:00 horas

⚫ Se pidió asistir vestidas de negro

Nuevo León

En Nuevo León, la movilización en Monterrey partirá de:

📍 Palacio de Gobierno estatal

🕒 Convocatoria: 15:00 horas

🚶 Inicio de marcha: 17:00 horas

Puebla

En Puebla, el colectivo Latido Común convocó a mujeres trans, personas diversas, con discapacidad, de pueblos originarios, cuidadoras, defensoras del territorio y madres buscadoras.

📍 Punto: El Gallito, en Paseo Bravo

🕓 Hora: 16:00 horas

➡️ Destino: Fiscalía estatal

Querétaro

En Querétaro, el colectivo Adax Digitales llamó a reunirse en:

📍 Campus Amealco de la Universidad Autónoma de Querétaro

🕦 Hora: 11:40 horas

🚶 Inicio de marcha: 12:00 horas

San Luis Potosí

En San Luis Potosí, las colectivas se reunirán en:

📍 Alameda Juan Sarabia, frente a la iglesia de San José

🕓 Hora: 16:00 horas

Recomendaciones para la Marcha 8M en Ciudad de México

Si es tu primera vez en la movilización, colectivas sugieren tomar en cuenta lo siguiente:

Usar gorra, lentes de sol y bloqueador

Llevar ropa ligera y calzado cómodo para caminar

Portar únicamente lo indispensable: agua, un snack, identificación y mochila pequeña

Mantener el celular con batería y, de ser posible, llevar una pila externa

Si asistes sola, intégrate a un contingente para mayor seguridad

