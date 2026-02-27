Marcha 8M 2026: hora y lugar de los puntos de reunión por estado
Diversas colectivas difundieron las convocatorias para la Marcha 8M 2026 en México, que este año se realizará en domingo 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, reconocido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como una fecha de reflexión y lucha por la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo.
A continuación, los puntos de reunión confirmados en distintos estados.
CDMX
En la Ciudad de México (CDMX), Amnistía Internacional México convocó a integrar un contingente rumbo al Zócalo.
📍 Punto de reunión: Glorieta de las Mujeres que Luchan
🕚 Hora: 11:15 horas
📝 Se solicita registro previo en redes sociales
Además, las organizaciones Penitencia y Reinserta también llamaron a participar en la marcha del 8M:
📍 Fuente de la Diana Cazadora, frente al Hotel St. Regis
🕐 Hora: 13:00 horas
➡️ Destino: Zócalo capitalino
Coahuila
En Coahuila, organizaciones convocaron:
📍 Explanada del TEC de Saltillo
🕓 Hora: 16:00 horas
➡️ Destino: Plaza Tlaxcala
Guadalajara
📍 Glorieta de las y los desaparecidos
🕒 Convocatoria: 12:00 horas
🚶 Inicio de marcha: 13:30 horas
Morelos
En Morelos, el colectivo Feminismos sin Fronteras convocó a:
📍 Glorieta de Tlatenango, en Cuernavaca
🕙 Hora: 10:00 horas
⚫ Se pidió asistir vestidas de negro
Nuevo León
En Nuevo León, la movilización en Monterrey partirá de:
📍 Palacio de Gobierno estatal
🕒 Convocatoria: 15:00 horas
🚶 Inicio de marcha: 17:00 horas
Puebla
En Puebla, el colectivo Latido Común convocó a mujeres trans, personas diversas, con discapacidad, de pueblos originarios, cuidadoras, defensoras del territorio y madres buscadoras.
📍 Punto: El Gallito, en Paseo Bravo
🕓 Hora: 16:00 horas
➡️ Destino: Fiscalía estatal
Querétaro
En Querétaro, el colectivo Adax Digitales llamó a reunirse en:
📍 Campus Amealco de la Universidad Autónoma de Querétaro
🕦 Hora: 11:40 horas
🚶 Inicio de marcha: 12:00 horas
San Luis Potosí
En San Luis Potosí, las colectivas se reunirán en:
📍 Alameda Juan Sarabia, frente a la iglesia de San José
🕓 Hora: 16:00 horas
Recomendaciones para la Marcha 8M en Ciudad de México
Si es tu primera vez en la movilización, colectivas sugieren tomar en cuenta lo siguiente:
- Usar gorra, lentes de sol y bloqueador
- Llevar ropa ligera y calzado cómodo para caminar
- Portar únicamente lo indispensable: agua, un snack, identificación y mochila pequeña
- Mantener el celular con batería y, de ser posible, llevar una pila externa
- Si asistes sola, intégrate a un contingente para mayor seguridad
