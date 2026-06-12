Lluvias dejan agua para llenar más de 8 veces el Estadio CDMX

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La lluvia superó los 10.8 millones de metros cúbicos de agua. Foto: Cuartoscuro

La Ciudad de México (CDMX) registró este jueves lluvias que acumularon más de 10.8 millones de metros cúbicos de agua, volumen equivalente a llenar más de ocho veces el Estadio Ciudad de México, por lo que el Gobierno capitalino desplegó el Operativo Tlaloque 2.0 para atender inundaciones, encharcamientos, caída de árboles y otras afectaciones en distintos puntos de la capital.

Lluvias en CDMX dejan más de 10.8 millones de metros cúbicos de agua

De acuerdo con información oficial, las precipitaciones registradas durante la jornada dejaron un volumen acumulado superior a los 10.8 millones de metros cúbicos de agua, una cantidad que permite dimensionar la intensidad de las lluvias ocurridas en la capital.

Las autoridades señalaron que las precipitaciones se concentraron en diversos puntos de la ciudad, donde se activaron brigadas de atención para reducir riesgos y restablecer las condiciones de movilidad.

Según los registros de SEGIAGUA, las estaciones pluviométricas con mayores acumulados fueron:

Cartero: 55.5 milímetros

Planta Chapultepec: 39.25 milímetros

Tizoc: 36.75 milímetros

Chapingo: 33.25 milímetros

Triángulo: 31.5 milímetros

Yaqui: 31.25 milímetros

Operativo Tlaloque 2.0 moviliza personal y maquinaria especializada

Para atender las afectaciones derivadas de las lluvias, el Gobierno de la CDMX desplegó 117 elementos entre personal operativo, ingenieros, técnicos y cuadrillas de atención al drenaje.

Las labores fueron apoyadas con 43 equipos de maquinaria especializada, entre ellos vehículos de bombeo de emergencia, unidades hidroneumáticas, equipos Hércules, pipas de agua tratada y vehículos de apoyo.

Al corte de las 20:00 horas, las autoridades reportaron la atención del 88% de los encharcamientos registrados principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y Cuajimalpa de Morelos.

Bomberos atienden caída de árboles y encharcamientos

Como parte de la respuesta a la emergencia, el Heroico Cuerpo de Bomberos informó la atención de 56 árboles caídos, además de dos postes, cuatro espectaculares y tres cortocircuitos registrados por las condiciones meteorológicas.

Las brigadas también realizaron trabajos para restablecer la seguridad y la circulación vehicular en distintos puntos de la ciudad.

Entre las acciones destacadas se encuentra la atención al encharcamiento registrado en el bajo puente de Periférico y Paseo de la Reforma, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde fue necesario realizar labores de bombeo para liberar la vialidad.

Asimismo, se efectuaron trabajos para abatir acumulaciones de agua en:

Avenida Insurgentes y Eje 1 Mosqueta

Paseo de la Reforma, a la altura de la Diana

Circuito Interior, en el cruce de Melchor Ocampo y Calzada General Mariano Escobedo

En el paso a desnivel Carlos Echánove, ubicado en Lomas de Vista Hermosa

El operativo fue coordinado por la administración encabezada por Clara Brugada Molina, con la participación de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Heroico Cuerpo de Bomberos.

Autoridades llaman a evitar tirar basura en la vía pública

El Gobierno capitalino informó que los niveles de presas, ríos y cauces permanecen estables tras las lluvias registradas durante la jornada.

Además, reiteró el llamado a la población para evitar arrojar residuos en calles y avenidas, debido a que la acumulación de basura puede obstruir el sistema de drenaje y aumentar el riesgo de encharcamientos e inundaciones durante la temporada de lluvias.

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