Detienen a 14 personas tras “Operación Rastrillo” por multihomicidio de 10 personas en Zacatecas

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Foto: Fiscalía de Zacatecas

Autoridades estatales de Zacatecas confirmaron la detención de 14 personas y la realización de 17 cateos como parte de la “Operación Rastrillo“, desplegada tras los hechos violentos del pasado 18 de julio que dejaron como saldo diez personas sin vida, cinco de ellos colgados de un puente en los municipios de Pánuco, Morelos y Saín Alto; empresarios en su mayoría.

El secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral explicó que la zona de operaciones está cubierta por los agrupamientos Coca, Bravo y Alpha, apoyados por tres helicópteros, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

FRIZ repelió tres agresiones durante el operativo en General Francisco R. Murguía

El funcionario destacó que, durante las tareas, la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) repelió tres agresiones en el municipio de General Francisco R. Murguía, donde se logró la reducción de un agresor armado.

“Hay 14 detenidos y un civil armado sin vida… Se han llevado a cabo 17 cateos. Dentro de estos cateos, 12 han sido casas de seguridad”, señaló Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública.

Fiscalía identifica a siete detenidos como objetivos prioritarios en la investigación

Por su parte, el fiscal general, Cristian Paul Camacho Osnaya, precisó que, de los 14 detenidos, siete son considerados objetivos prioritarios en el esclarecimiento del caso.

“Siete de ellos son prioritarios para nuestra investigación, siendo tres del estado de Durango, tres de Sinaloa y una persona más del estado de Zacatecas. Asimismo, queremos informar que hemos desplegado diversas técnicas de investigación, entre ellas con control judicial, como es la intervención de más de 20 líneas telefónicas; esto para la extracción de datos conservados o almacenados. Asimismo, se han llevado a cabo la ejecución de 17 órdenes de cateo en distintos municipios de la entidad zacatecana. Asimismo, estamos trabajando en la extracción de información de más de 36 dispositivos asegurados, entre estos, teléfonos, dispositivos de DVR o computadoras que han sido aseguradas en diversas intervenciones ministeriales como lo son, repito, las 17 órdenes de cateo”, dijo Cristian Paul Camacho Osnaya, fiscal de Zacatecas.

Ocho de las diez víctimas habrían sido citadas con engaños, revela la Fiscalía

Según informó el fiscal, los trabajos de investigación que se han realizado hasta el momento, indican que, ocho de las diez víctimas fueron citadas con engaños o acuerdos previos.

“El equipo de investigación de la Fiscalía Especializada en Combate de Alto Impacto cuenta con datos suficientes para establecer que ocho de nuestras víctimas fueron citadas a una reunión. Y lo digo con mucho respeto. Lo que nos ha permitido establecer que ocho de nuestras víctimas contaban con contacto o comunicación directa con sus agresores.”, señaló Cristian Paul Camacho Osnaya, fiscal de Zacatecas

Las autoridades señalaron que la “Operación Rastrillo” continúa avanzando en la región limítrofe que conecta Zacatecas con Durango.

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