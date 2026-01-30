Tráiler choca con muro y se incendia en la México-Toluca; hay caos vial

GENERANDO AUDIO...

Fuerte accidente en la México-Toluca complica el tránsito. Foto: X/@SSEM_VialEdomex

Un fuerte accidente provocó la paralización de la autopista México-Toluca la mañana de este viernes, luego de que un tráiler se incendiara tras verse involucrado en un choque con un muro a la altura de la zona de Cuajimalpa, con dirección hacia la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro ocurrió poco antes de llegar a la caseta de cobro, donde un tractocamión colisionó con un muro. Tras el impacto, la unidad de carga comenzó a incendiarse, lo que generó una intensa movilización de servicios de emergencia y corporaciones de seguridad.

El fuego y la presencia de humo visible a varios metros obligaron al cierre parcial de carriles, mientras bomberos trabajaban para controlar las llamas y evitar que el incendio se extendiera a otros automóviles. Elementos de la Guardia Nacional y personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe) también arribaron al sitio para coordinar las labores de auxilio y abanderamiento.

Incendio de tráiler colapsa circulación

La circulación en la México-Toluca presentó severas afectaciones, con filas de vehículos detenidos y avance a vuelta de rueda en dirección a la capital del país. Automovilistas reportaron retrasos de consideración, por lo que autoridades recomendaron tomar vías alternas y extremar precauciones.

El accidente ocurrió en una zona de alta afluencia vehicular, lo que complicó aún más la movilidad. Algunos conductores optaron por regresar en sentido contrario hacia salidas previas para evitar quedar varados en el congestionamiento.

Servicios de emergencia laboran en la zona

Equipos de emergencia realizaron maniobras para sofocar el incendio y enfriar la unidad siniestrada. Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial el número de personas lesionadas, aunque paramédicos brindaron atención en el lugar a conductores involucrados y a personas con crisis nerviosa.

Las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta a los avisos viales y permitir el paso de vehículos de emergencia. Asimismo, exhortaron a respetar los límites de velocidad y conservar la distancia entre automóviles, especialmente en tramos donde se registra reducción de carriles.

La circulación podría restablecerse de forma paulatina una vez que concluyan las labores para retirar la unidad calcinada y limpiar la carpeta asfáltica.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.