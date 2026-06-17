Ojo si vas al Estadio CDMX: cierres, bloqueos y estaciones cerradas por el Uzbekistán vs Colombia

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Bloqueos y estaciones cerradas por Colombia vs Uzbekistán. Foto: Cuartoscuro

Las autoridades capitalinas han dado a conocer cuáles son los posibles cierres y bloqueos viales, así como las estaciones del Metro y Metrobús cerradas para que lo tomen en cuenta los aficionados que asistirán este miércoles al Estadio de la Ciudad de México (CDMX) para el partido entre Colombia y Uzbekistán.

Cierres viales por el partido entre Colombia y Uzbekistán

El Gobierno capitalino informó que este 17 de junio de 2026, día en que se enfrentarán Colombia y Uzbekistán, implementará el operativo de Última Milla que tendrá lo siguiente:

18 accesos peatonales

12 accesos semipeatonales

30 accesos vehiculares

Igualmente, señalaron que el cierre total de vialidades empezó a las 10:00 horas de este miércoles y que el Estadio CDMX abrirá sus puertas a las 16:00 horas.

¿Cuáles son las calles con cierres viales y por donde sólo podrán entrar y salir residentes acreditados?:

San Guillermo-San Alejandro

San Guillermo-San Jorge

San Guillermo-Santa Úrsula

Acoxpa y Las Torres

Gran Sur e Imán

Periférico y Circuito Azteca

Periférico y Coscomate

Periférico y Renato Leduc

Periférico y Tlalpan

Tlalpan y Viaducto Tlalpan

Las calles con cierre total, que serán completamente peatonales, son:

San Gabriel-Santa Úrsula

San Benjamín-Santa Úrsula

San Cástulo-Santa Úrsula

San Celso-Santa Úrsula

San León-Santa Úrsula

Santo Tomás-San Alejandro

Santo Tomás-San Jorge

Y la delimitación del Operativo de Última Milla es la siguiente:

Al norte: Avenida Santa Úrsula

Al sur: Circuito Azteca y Periférico

Al poniente: Avenida del Imán y Gran Sur

Al oriente: Calzada de Tlalpan, Acoxpa y Avenida de las Torres

¡Ojo! Las personas que podrán entrar al polígono de seguridad alrededor del estadio serán aquellos peatones con boleto o que acrediten su residencia en la zona, así como quienes circulen en vehículos acreditados y unidades de servicios de emergencia.

Bloqueos por manifestaciones de la CNTE

Por otra parte, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realiza una movilización este miércoles en las inmediaciones del Estadio de la Ciudad de México previo al partido de Uzbekistán vs Colombia, la cual comenzó las 10:00 horas frente a la plaza comercial Paseo Acoxpa, en Tlalpan.

Autoridades capitalinas estiman la participación de aproximadamente mil 200 integrantes de la CNTE que se desarrollará principalmente entre calzada Acoxpa y avenida Acoxpa, en la colonia Vergel del Sur.

#AlMomento

En Calzada Acoxpa, uno de los puntos de reunión de los profesores de la CNTE, refuerzan la seguridad policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.



📹 Alberto Rodríguez pic.twitter.com/YwXQcnfJiN — Uno TV (@UnoNoticias) June 17, 2026

Cabe señalar que los docentes mantienen como principales exigencias la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la Reforma Educativa de 2019, además de solicitar una reunión directa con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

¿Cuáles son las alternativas viales por los posibles bloqueos de manifestantes?:

Avenida División del Norte

Canal de Miramontes

Calzada del Hueso

Anillo Periférico

Estaciones cerradas del Metro y servicio especial del Metrobús CDMX

También las autoridades capitalinas informaron que en la Línea 2 del Metro de la CDMX estarán cerradas las siguientes estaciones:

Chabacano

Zócalo/Tenochtitlán

Bellas Artes

Pino Suárez

Allende

La primera debido a trabajos de remodelación, la segunda por motivos de seguridad por el Fan Fest, y las tres últimas por manifestaciones en su exterior.

Cabe recordar que en Chabacano sí hay acceso y salida, pero únicamente del lado de las Líneas 8 y 9.

Hasta el momento, el Tren Ligero no ha anunciado estaciones cerradas.

El Metrobús de la CDMX, por su parte, indicó que ampliará su horario de servicio en apoyo de los aficionados que acudan este miércoles al estadio para ver el partido entre Uzbekistán y Colombia. Además, contará con una ruta especial para ayudar en los traslados de los asistentes.

De esta forma, este miércoles 17 de junio se extenderá el servicio hasta la 01:00 de la mañana del jueves, en las siguientes líneas:

Línea 1: El Caminero – Indios Verdes

El Caminero – Indios Verdes Línea 5: Preparatoria 1 – Río de los Remedios

Y la ruta especial que acercará a los aficionados al estadio saldrá desde la estación Cañaverales de la Línea 5 hacia Paseo Acoxpa, con paradas en Miramontes y Gran Terraza Coapa.

Desde Paseo Acoxpa se puede llegar al Estadio CDMX caminando por calzada de Acoxpa, en un trayecto que tiene una distancia aproximada de un kilómetro.

Operativo de seguridad en CDMX

Por último, el Gobierno capitalino dio a conocer que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX reforzó este miércoles los operativos de vigilancia en las zonas centro y sur de la ciudad como parte del dispositivo especial implementado por la celebración del Mundial de Futbol 2026 y con motivo del partido entre Uzbekistán y Colombia, programado para las 20:00 horas en el Estadio Ciudad de México.

De acuerdo con la dependencia, elementos de Tránsito, Policía Metropolitana y Policía Preventiva realizan recorridos y acciones de vigilancia con el objetivo de prevenir actividades delictivas y garantizar la seguridad de la población.

#PrecauciónVial | Cerrada la circulación en Calz. Acoxpa en ambas direcciones entre Calz. de Tlalpan y Canal de Miramontes, por manifestantes a la altura de Av. Acoxpa. #AlternativaVial Canal de Miramontes, Taxqueña y Periférico. pic.twitter.com/ybIisXylBm — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 17, 2026

El despliegue se concentra principalmente en vialidades estratégicas, puntos de afluencia y zonas cercanas al estadio.

Las autoridades capitalinas señalaron que estas acciones forman parte del operativo integral de seguridad diseñado para proteger tanto a los aficionados que asisten a los partidos como a los habitantes de la CDMX durante el desarrollo del torneo.

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