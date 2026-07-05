México vs Inglaterra: chihuahuas se reúnen frente a la Embajada Británica para apoyar al Tri; videos

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Perritos chihuahua se reúnen para apoyar a México vs Inglaterra. Fotos: Getty

A unas horas del partido entre México e Inglaterra por los octavos de Final del Mundial 2026, decenas de aficionados llevaron a sus perros chihuahua a las inmediaciones de la Embajada Británica en la Ciudad de México para mostrar su apoyo al tricolor en una postal que se viralizó.

La reunión, organizada a través de redes sociales, se realizó la tarde del sábado sobre Paseo de la Reforma, donde los asistentes vistieron a sus mascotas con playeras de la Selección Mexicana, banderas y otros accesorios con los colores verde, blanco y rojo.

Chihuahuas protagonizan la porra más viral antes del México vs Inglaterra

Desde las 13:00 horas, decenas de chihuahuas se congregaron frente a la Embajada Británica acompañados de sus dueños, quienes lanzaron porras de apoyo rumbo al duelo que se jugará este domingo en el Estadio Ciudad de México.

Los videos compartidos en redes sociales muestran a los aficionados coreando “¡México, México!”, mientras los pequeños perros aparecen con diminutos jerseys de la selección.

The Fans’ Embassy has been hijacked by a load of Chihuahua’s in Mexico shirts. Brilliant. pic.twitter.com/peRXZwJlQq — Free Lions (@WeAreFreeLions) July 4, 2026

La convocatoria fue impulsada por un negocio dedicado a las mascotas, que regaló playeras de la selección a quienes acudieran con sus chihuahuas. Además, algunos asistentes aprovecharon el evento para promover la adopción responsable y llamar a vivir la fiesta futbolera de manera pacífica.

Las redes reaccionaron a los chihuahuas frente a la Embajada Británica

Las imágenes rápidamente se volvieron tendencia y acumularon miles de interacciones en distintas plataformas. Entre los comentarios de los usuarios destacaron mensajes como:

“Jueguen a muerte por la barra de perritos”.

“El verdadero poder mexa”.

“Los chihuahuas son el arma secreta de México”.

De este modo, con esta simpática postal que robó millones de corazones, el folclor y la expectativa van en aumento, mientras la hora para que comience el partido entre México e Inglaterra se acerca.

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