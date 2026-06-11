Metro CDMX: Cierran Bellas Artes, Hidalgo y Pino Suárez; suman seis estaciones sin servicio en Línea 2

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Metro CDMX mantiene cierres de estaciones. Foto: Getty

El Metro CDMX informó este jueves 11 de junio de 2026 el cierre temporal de seis estaciones de la Línea 2, debido a las movilizaciones y concentraciones que se desarrollan en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

A través de sus redes sociales, Adrián Rubalcava, director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, dio a conocer también que las estaciones Bellas Artes, Hidalgo y Pino Suárez suspendieron el servicio de manera temporal para los usuarios.

Estas estaciones se sumaron a Chabacano, Allende y Zócalo/Tenochtitlan, que ya permanecían cerradas de forma preventiva con el objetivo de evitar que los manifestantes se aproximen al primer cuadro de la capital.

Derivado de las movilizaciones en la zona centro de la ciudad, continúan cerradas al público usuario las estaciones Hidalgo de la Línea 3; Bellas Artes, Hidalgo, Pino Suárez, Chabacano, Allende y Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 del @MetroCDMX.

Tomen previsiones y manténganse… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) June 11, 2026

Qué estaciones de la Línea 2 del Metro CDMX están cerradas

De acuerdo con la información difundida por el director del STC Metro, las estaciones que permanecen sin servicio son:

Bellas Artes

Hidalgo

Pino Suárez

Chabacano

Allende

Zócalo/Tenochtitlan

Las autoridades señalaron que el cierre de Bellas Artes, Hidalgo y Pino Suárez es temporal y recomendaron a los usuarios mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer cualquier cambio en la operación del sistema.

La Línea 2 del Metro conecta las terminales Cuatro Caminos y Tasqueña, por lo que el cierre de estaciones ubicadas en la zona centro impacta a quienes se trasladan diariamente hacia el Centro Histórico y áreas cercanas.

Alternativas para llegar al Centro Histórico

Horas antes de anunciar el cierre de Bellas Artes, Hidalgo y Pino Suárez, Adrián Rubalcava informó que las estaciones Chabacano, Allende y Zócalo/Tenochtitlan continuaban sin servicio.

En ese momento, el funcionario indicó que las personas que requerían llegar a la zona centro podían utilizar algunas alternativas dentro de la red de transporte.

Entre las opciones mencionadas se encontraban:

Pino Suárez de la Línea 2

San Juan de Letrán de la Línea 8

Bellas Artes de las líneas 2 y 8

Sin embargo, posteriormente el STC Metro informó el cierre temporal de Pino Suárez y Bellas Artes, por lo que deberán verificar las rutas disponibles

Metro CDMX pide tomar previsiones por cierres temporales

Ante la suspensión del servicio en estas estaciones, el Metro CDMX exhortó a los pasajeros a considerar tiempos adicionales de traslado y también consultar la información que se publique a través de los canales oficiales.

Las medidas se implementaron, además, en el contexto de las movilizaciones previstas en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde distintas concentraciones y marchas generan afectaciones a la movilidad.

Hasta el momento, las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo no informaron una hora estimada para la reapertura de las estaciones cerradas. La reanudación del servicio dependerá de las condiciones que se presenten en la zona.

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