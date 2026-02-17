Movilizaciones hoy en CDMX: bloqueos, rodadas y concentraciones este martes 17 de febrero

GENERANDO AUDIO...

Movilizaciones en CDMX. Foto: Cuartoscuro.

Este martes 17 de febrero de 2026 se esperan al menos 5 concentraciones, 5 citas agendadas, 1 rodada motociclista, 3 rodadas ciclistas y 9 eventos de esparcimiento en la Ciudad de México, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales de la SSC-CDMX.

Las principales actividades se concentrarán en las alcaldías Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Benito Juárez, Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Coyoacán y Xochimilco.

A continuación te detallamos qué movilizaciones habrá hoy y en qué puntos podrían registrarse afectaciones.

Concentraciones hoy 17 de febrero en CDMX

Zócalo Capitalino – 11:00 horas

La Asociación de Cubanos Residentes en México “José Martí”, A.C. realizará una campaña de acopio en solidaridad con el pueblo cubano y una protesta por la crisis en Cuba.

Aforo estimado: 50 personas.

Palacio Nacional – 06:00 horas

Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud colocará un stand y realizará actividades para exigir insumos, mejoras laborales y reinstalaciones.

No se descarta la suma de otras organizaciones.

Aforo estimado: 200 personas.

Edificio de Gobierno (Plaza de la Constitución No. 2) – 11:00 horas

Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas exigirá vivienda digna y solución a diversas demandas.

Aforo estimado: 300 personas.

Glorieta de Insurgentes – 17:00 horas

Foro sobre diversidad sexual y de género en el marco del Plan General de Desarrollo 2025-2045.

Aforo estimado: 50 personas.

Metro Chabacano (07:00) y Metro 18 de Marzo

El colectivo “Hasta Encontrarles” abordará transporte para iniciar jornada de búsqueda en el Cerro del Chiquihuite.

Aforo estimado: 80 personas.

Citas agendadas

Entre las reuniones programadas destacan:

Comerciantes y botargueros en la Secretaría de Gobierno (16:00 horas).

Sindicato de la Universidad de la Salud en la SEP (durante el día).

Vecinos de Gabriel Ramos Millán en la Alcaldía Iztacalco (11:00 horas).

Artesaneando A.C. en Secretaría de Gobierno (10:00 horas).

PRODIANA A.C. en Subsecretaría de Programas de Alcaldías (17:00 horas).

Rodadas hoy en CDMX

Rodada motociclista

Los Primos Kikimontana

21:00 horas desde Puerta Aragón (GAM).

No se descartan afectaciones viales durante el trayecto.

Aforo: 80 personas.

Rodadas ciclistas

Coyoacán hacia Alameda Central y Zócalo (20:00 horas).

“Los Biker’s del Sol” de Iztacalco a Televisa San Ángel (20:30 horas).

“Rodando con Dinosaurios” de Benito Juárez a Santa Fe (21:00 horas).

Rodada a la Nave del Olvido (Venustiano Carranza, 20:00 horas).

Eventos masivos y de esparcimiento

También se contemplan eventos con afluencia importante:

Actividades culturales en el Zócalo (aforo 5,000).

Jardín del Amor en Venustiano Carranza (aforo 15,000).

Celebración del Carnaval 2026 en Expo Reforma.

Evento en Arena Ciudad de México (aforo 12,500).

Lucha Libre Profesional en Arena México (aforo 4,000).

Feria de Xaltocan 2026 en Xochimilco (aforo 2,500).

