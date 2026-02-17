Movilizaciones hoy en CDMX: bloqueos, rodadas y concentraciones este martes 17 de febrero

| 07:00 | Redacción | UnoTV | CDMX
Movilizaciones en CDMX. Foto: Cuartoscuro.

Este martes 17 de febrero de 2026 se esperan al menos 5 concentraciones, 5 citas agendadas, 1 rodada motociclista, 3 rodadas ciclistas y 9 eventos de esparcimiento en la Ciudad de México, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales de la SSC-CDMX.

Las principales actividades se concentrarán en las alcaldías Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Benito Juárez, Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Coyoacán y Xochimilco.

A continuación te detallamos qué movilizaciones habrá hoy y en qué puntos podrían registrarse afectaciones.

Concentraciones hoy 17 de febrero en CDMX

Zócalo Capitalino – 11:00 horas

La Asociación de Cubanos Residentes en México “José Martí”, A.C. realizará una campaña de acopio en solidaridad con el pueblo cubano y una protesta por la crisis en Cuba.
Aforo estimado: 50 personas.

Palacio Nacional – 06:00 horas

Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud colocará un stand y realizará actividades para exigir insumos, mejoras laborales y reinstalaciones.
No se descarta la suma de otras organizaciones.
Aforo estimado: 200 personas.

Edificio de Gobierno (Plaza de la Constitución No. 2) – 11:00 horas

Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas exigirá vivienda digna y solución a diversas demandas.
Aforo estimado: 300 personas.

Glorieta de Insurgentes – 17:00 horas

Foro sobre diversidad sexual y de género en el marco del Plan General de Desarrollo 2025-2045.
Aforo estimado: 50 personas.

Metro Chabacano (07:00) y Metro 18 de Marzo

El colectivo “Hasta Encontrarles” abordará transporte para iniciar jornada de búsqueda en el Cerro del Chiquihuite.
Aforo estimado: 80 personas.

Citas agendadas

Entre las reuniones programadas destacan:

  • Comerciantes y botargueros en la Secretaría de Gobierno (16:00 horas).
  • Sindicato de la Universidad de la Salud en la SEP (durante el día).
  • Vecinos de Gabriel Ramos Millán en la Alcaldía Iztacalco (11:00 horas).
  • Artesaneando A.C. en Secretaría de Gobierno (10:00 horas).
  • PRODIANA A.C. en Subsecretaría de Programas de Alcaldías (17:00 horas).

Rodadas hoy en CDMX

Rodada motociclista

  • Los Primos Kikimontana
    21:00 horas desde Puerta Aragón (GAM).
    No se descartan afectaciones viales durante el trayecto.
    Aforo: 80 personas.

Rodadas ciclistas

  • Coyoacán hacia Alameda Central y Zócalo (20:00 horas).
  • “Los Biker’s del Sol” de Iztacalco a Televisa San Ángel (20:30 horas).
  • “Rodando con Dinosaurios” de Benito Juárez a Santa Fe (21:00 horas).
  • Rodada a la Nave del Olvido (Venustiano Carranza, 20:00 horas).

Eventos masivos y de esparcimiento

También se contemplan eventos con afluencia importante:

  • Actividades culturales en el Zócalo (aforo 5,000).
  • Jardín del Amor en Venustiano Carranza (aforo 15,000).
  • Celebración del Carnaval 2026 en Expo Reforma.
  • Evento en Arena Ciudad de México (aforo 12,500).
  • Lucha Libre Profesional en Arena México (aforo 4,000).
  • Feria de Xaltocan 2026 en Xochimilco (aforo 2,500).

