Movilizaciones hoy en CDMX: bloqueos, rodadas y concentraciones este martes 17 de febrero
Este martes 17 de febrero de 2026 se esperan al menos 5 concentraciones, 5 citas agendadas, 1 rodada motociclista, 3 rodadas ciclistas y 9 eventos de esparcimiento en la Ciudad de México, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales de la SSC-CDMX.
Las principales actividades se concentrarán en las alcaldías Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Benito Juárez, Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Coyoacán y Xochimilco.
A continuación te detallamos qué movilizaciones habrá hoy y en qué puntos podrían registrarse afectaciones.
Concentraciones hoy 17 de febrero en CDMX
Zócalo Capitalino – 11:00 horas
La Asociación de Cubanos Residentes en México “José Martí”, A.C. realizará una campaña de acopio en solidaridad con el pueblo cubano y una protesta por la crisis en Cuba.
Aforo estimado: 50 personas.
Palacio Nacional – 06:00 horas
Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud colocará un stand y realizará actividades para exigir insumos, mejoras laborales y reinstalaciones.
No se descarta la suma de otras organizaciones.
Aforo estimado: 200 personas.
Edificio de Gobierno (Plaza de la Constitución No. 2) – 11:00 horas
Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas exigirá vivienda digna y solución a diversas demandas.
Aforo estimado: 300 personas.
Glorieta de Insurgentes – 17:00 horas
Foro sobre diversidad sexual y de género en el marco del Plan General de Desarrollo 2025-2045.
Aforo estimado: 50 personas.
Metro Chabacano (07:00) y Metro 18 de Marzo
El colectivo “Hasta Encontrarles” abordará transporte para iniciar jornada de búsqueda en el Cerro del Chiquihuite.
Aforo estimado: 80 personas.
Citas agendadas
Entre las reuniones programadas destacan:
- Comerciantes y botargueros en la Secretaría de Gobierno (16:00 horas).
- Sindicato de la Universidad de la Salud en la SEP (durante el día).
- Vecinos de Gabriel Ramos Millán en la Alcaldía Iztacalco (11:00 horas).
- Artesaneando A.C. en Secretaría de Gobierno (10:00 horas).
- PRODIANA A.C. en Subsecretaría de Programas de Alcaldías (17:00 horas).
Rodadas hoy en CDMX
Rodada motociclista
- Los Primos Kikimontana
21:00 horas desde Puerta Aragón (GAM).
No se descartan afectaciones viales durante el trayecto.
Aforo: 80 personas.
Rodadas ciclistas
- Coyoacán hacia Alameda Central y Zócalo (20:00 horas).
- “Los Biker’s del Sol” de Iztacalco a Televisa San Ángel (20:30 horas).
- “Rodando con Dinosaurios” de Benito Juárez a Santa Fe (21:00 horas).
- Rodada a la Nave del Olvido (Venustiano Carranza, 20:00 horas).
Eventos masivos y de esparcimiento
También se contemplan eventos con afluencia importante:
- Actividades culturales en el Zócalo (aforo 5,000).
- Jardín del Amor en Venustiano Carranza (aforo 15,000).
- Celebración del Carnaval 2026 en Expo Reforma.
- Evento en Arena Ciudad de México (aforo 12,500).
- Lucha Libre Profesional en Arena México (aforo 4,000).
- Feria de Xaltocan 2026 en Xochimilco (aforo 2,500).
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.