Caos por festejos en Tecámac, Neza y Ecatepec tras victoria del Tri

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Foto: Cuartoscuro

Luego de la victoria de la Selección Mexicana ante Ecuador, miles de mexiquenses salieron a las calles a festejar.

En Tecámac, cientos de aficionados salieron a las calles con banderas en mano, trompetas y sonando el claxon de los coches. Aficionados se concentraron en el monumento de Ozumbilla y en el parque lineal de Los Héroes Tecámac.

‼️30 MIL ALMAS SE REÚNEN EN EL COYOTE DE #NEZAHUALCOYOTL #EDOMEX PARA FESTEJAR EL TRIUNFO DE LA SELECCIÓN MEXICANA‼️ pic.twitter.com/6XK2Ll9sJv — FERNANDO CRUZ PERIODISTA (@FerCruzReporter) July 1, 2026

En Ecatepec, habitantes de ese municipio salieron a festejar a orillas de la autopista México-Pachuca justo en las inmediaciones del monumento del “Vigilante”, en los límites con Tlalnepantla.

En este punto, los aficionados aprovechaban el cambio de semáforo para mover de un lado a otro los coches que esperaban el siga.

Mientras que, en Nezahualcóyotl, autoridades contabilizaron cerca de 30 mil personas las que se reunieron en el monumento del “Coyote Hambriento”.

En este punto, se montó un impresionante dispositivo de seguridad por parte de la policía municipal, pues los asistentes abarrotaron calles y avenidas aledañas al monumento, incluso se registraron aglomeraciones hasta palacio municipal.

Al momento los festejos continúan en el Estado de México y se reporta saldo blanco.

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