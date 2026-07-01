Sebastián Beccacece, DT de Ecuador, confirma su salida del equipo tras eliminación en el Mundial 2026

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Sebastián Beccacece, fuera de Ecuador tras el Mundial | Foto: AFP

Sebastián Beccacece anunció su salida de la Selección de Ecuador durante la madrugada de este miércoles, tras ser eliminado del Mundial 2026 a manos de México en los dieciseisavos de final. El estratega argentino dejará su puesto tras casi dos años de haber tomado el cargo.

Cabe destacar que la Selección Mexicana venció por marcador de 2-0 a su similar ecuatoriano con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, lo que le dio al Tricolor su pase a los octavos de final, en espera del rival que saldrá del duelo entre Inglaterra y República Democrática del Congo.

Se acaba la era de Sebastián Beccacece en Ecuador

Sebastián Beccacece atendió la conferencia de prensa posterior al partido entre México y Ecuador, en donde anunció que no seguiría al frente de los banquillos ecuatorianos tras su eliminación del Mundial.

“No vamos a continuar, algo que me hubiese encantado porque fui feliz, porque realmente creo que construimos un vestuario de una hermandad extraordinaria”. Sebastián Beccacece

El seleccionador explicó que su contrato terminó con la salida del Mundial y lamentó no poder continuar su proyecto. “No me hubiese gustado irme de acá, me hubiese gustado seguir un proceso“, añadió.

Además, el entrenador argentino calificó el partido contra México como “una noche triste y dolorosa para todo el pueblo ecuatoriano“, asegurando que los futbolistas estaban ilusionados por avanzar a los octavos de final.

Hasta el momento, la Federación Ecuatoriana de Futbol (FEF) no ha emitido un comunicado oficial para confirmar la salida de Sebastián Beccacece.

DT ecuatoriano reconoce a México a pesar de polémicas

La previa del duelo entre México y Ecuador no estuvo libre de polémicas, pues las aficiones de ambos países se enfrentaron en redes sociales, al grado que los mexicanos llevaron una “serenata” para hacer ruido frente al hotel de la selección ecuatoriana en la madrugada previa al partido.

La situación escaló al grado que la FEF emitió una queja formal frente a la FIFA; a pesar de esto, Sebastián Beccacece reconoció la superioridad del Tricolor en el trámite del juego.

“El primer tiempo no fue acorde a lo que fue el proceso, el rival nos superó, nos superó en la mitad de cancha, nos superó en el juego“, analizó.

Sin embargo, lamentó haber merecido más de lo obtenido en la cancha del Estadio Ciudad de México y agradeció a sus jugadores por el proceso compartido. “Me llevo ese cariño, ese respeto y admiración“, dijo.

Una despedida agridulce entre Beccacece y Ecuador

Sebastián Beccacece sale de la Selección de Ecuador tras un Mundial marcado por la sorpresiva victoria en la tercera jornada contra Alemania, que sería eliminada en dieciseisavos de final a manos de Paraguay.

La victoria ante la tetracampeona del mundo sirvió para calificar como tercer lugar de grupo y revirar una primera fase en la que los ecuatorianos empataron a ceros contra la debutante Curazao y perdieron de manera agónica ante Costa de Marfil.

Sin embargo, Beccacece y Ecuador hicieron una eliminatoria mundialista histórica al calificarse como segundo lugar de toda Conmebol, solo por detrás de la campeona del mundo Argentina.

La Tri terminó la eliminatoria con 29 puntos en 18 partidos, 14 goles anotados y solo cinco recibidos, lo que la convirtió en la mejor defensa del continente en los procesos de eliminación rumbo al Mundial.

Cabe destacar que Sebastián Beccacece tuvo a su disposición a figuras de talla mundial como Willian Pacho, bicampeón de Champions League con PSG; Piero Hincapié, jugador del Arsenal, y Moisés Caicedo, futbolista del Chelsea.

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