Caen 15 personas durante operativo contra despojo en la GAM; había cuatro menores

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Detenidos en la GAM por despojo. Foto: X/@PabloVazC

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSC CDMX) detuvieron a 15 personas relacionadas con el delito de despojo; entre los detenidos se encuentran cuatro menores de edad. Los hechos ocurrieron el lunes, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Caen 15 por despojo en la GAM; entre ellos había 4 menores

Un hombre de 36 años llamó al número de emergencias 911 para solicitar el apoyo de las autoridades, ya que un grupo de personas ingresó por la fuerza a su casa, agredió a su familia y comenzó a sacar sus pertenencias a la vía pública.

Los policías llegaron al domicilio ubicado en la calle General López de Santa Ana, de la colonia General Martín Carrera, y detuvieron a 15 personas , entre ellas cuatro menores de edad y una mujer. Durante el operativo se decomisaron dos automóviles y una motoneta.

Esta detención forma parte del protocolo de atención inmediata en casos de despojo, instruido por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, debido al incremento de este tipo de delitos en la CDMX.

Identifican a bandas criminales detrás de los casos de despojo en la CDMX

Durante la presentación del plan de Protección del Patrimonio Familiar, para atender los casos de despojo en la CDMX, Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC CDMX, mencionó que se han detectado dos tipos de redes criminales detrás de la apropiación ilícita de las viviendas.

El primer tipo corresponde a actores particulares que no están ligados a una banda criminal, y en ocasiones contratan “músculo” para llevar a cabo los despojos. “Esos actores tienden a tener intereses particulares en los predios o en una serie de predios y no necesariamente están vinculados a una organización delictiva”, expresó el funcionario.

También se detectó que algunas bandas criminales han incorporado el despojo en inmuebles en su lista de actividades delictivas, como es el caso de los “Rodolfos”, el Cártel de Tláhuac y La Unión Tepito.

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