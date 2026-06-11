Niño Dios con uniforme del Tri…¡en una Catedral vacía!
A pocas horas de la inauguración del Mundial 2026, el Zócalo de la CDMX permaneció impenetrable. Juan Carlos, mexicano radicado en Estados Unidos, se frustró por no lograr pasar. Relató que hay quienes aprovechan el cerco para hacer negocio.
“- ¿Cómo se siente llegar y ver así el Zócalo?
– Horrible, frustrado, viene uno a su México y no puede uno ver lo que le encanta, viene uno aquí a ver el Fan Fest, de qué sirve no se puede entrar, no podemos hacer nada y luego ahí dice uno que 800 nos cobran para entrar a un tour
– ¿En qué consiste ese tour?
– En ir a ver el Centro Histórico
– ¿Pero las garantiza pasar?
– Nos dijo que sí, que él nos metía a los 3 ahí… imagínese, tengo que pagar 800 pesos para entrar, pero dicen que no dejan entrar, qué le hacemos, qué le hacemos”
Juan Carlos Hernández / mexicano radicado en Houston
Extranjeros no lograron conocer el Zócalo capitalino.
“- Estamos viendo que encontramos cerrado, pero vamos a ver, vamos para un tour
– ¿Te vas sin conocerlo?
– No sé, porque tengo varios días tengo 10 días acá, entonces de pronto alcanzo”
Laura Reyna / turista de Colombia
Otros visitantes tuvieron buena suerte y lograron superar el filtro, y entraron a la Catedral Metropolitana, que hoy luce vacía.
“Dijimos que éramos turistas, bueno, somos turistas, venimos de Veracruz, entonces enseñamos la INE y mencionamos que queríamos pasar a la Catedral”
Ana del Pilar Domínguez Tamborrel / turista de Veracruz
Tuvo suerte, pudo apreciar a un Niño Dios vestido con el uniforme de la selección.
“Generó mucha curiosidad y novedad porque no es algo común, pero soy creyente y espero que eso nos ayude también a que México haga un buen papel este año”
Ana del Pilar Domínguez Tamborrel / turista de Veracruz
Ante ello, las autoridades de la Catedral hicieron un llamado al Gobierno.
“Que sean más abiertos y tolerantes para que la gente pueda pasar y, sobre todo, que los acompañen, hay tantos policías a la puerta y, a dónde vas, a catedral, bueno, te acompaño hasta la puerta… la catedral está vacía, tenemos las misas que no puede venir nadie, no los dejan entrar, y creo que no es justo”
Manuel Corral Martín / canónigo Catedral Metropolitana
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