Fan Fest Mundial 2026: conoce los únicos accesos al Zócalo, según Brugada

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Accesos al Fan Fest del Zócalo en 20 de Noviembre y Pino Suárez. Foto: Cuartoscuro

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada Molina, informó este jueves 11 de junio cuáles serán los accesos oficiales para ingresar al Fan Fest del Mundial 2026 instalado en el Zócalo capitalino, donde miles de aficionados podrán seguir los partidos del torneo en pantallas gigantes.

¡Atención! Nos vemos en el Zócalo para disfrutar del partido. pic.twitter.com/7zob8Wyif8 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 11, 2026

A través de sus redes sociales, la mandataria capitalina señaló que las entradas habilitadas para el público se ubicarán sobre las calles 20 de Noviembre y Pino Suárez, puntos por donde se permitirá el acceso a las actividades organizadas en la Plaza de la Constitución durante la justa mundialista.

La apertura del Fan Fest coincide con el arranque de las celebraciones del Mundial en la CDMX, una de las sedes oficiales del torneo internacional.

¿Por dónde se podrá entrar al Fan Fest del Mundial?

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno capitalino, los asistentes deberán ingresar al Zócalo exclusivamente por los accesos ubicados en:

Calle 20 de Noviembre

Avenida José María Pino Suárez

Las autoridades recomendaron a los asistentes considerar tiempos de traslado y atender las indicaciones del personal de seguridad y protección civil que estará desplegado en la zona.

El Fan Fest fue habilitado para que aficionados nacionales y extranjeros puedan reunirse a seguir los encuentros del Mundial en un espacio público acondicionado especialmente para la celebración futbolística.

Pantallas gigantes y actividades para los aficionados

La jefa de Gobierno destacó que el Zócalo abrirá sus puertas para recibir a miles de seguidores del futbol que deseen acompañar a la Selección Mexicana y a las distintas selecciones participantes a lo largo del torneo.

El espacio contará con pantallas gigantes para la transmisión de los partidos, además de actividades relacionadas con la fiesta mundialista que se desarrollará en la capital del país durante las próximas semanas.

La Plaza de la Constitución se convertirá en uno de los principales puntos de reunión para quienes no cuenten con boletos para los encuentros o prefieran disfrutar del ambiente futbolero en el corazón de la CDMX.

Habrá 18 festivales futboleros en distintos puntos de la ciudad

Además del Fan Fest instalado en el Zócalo, Clara Brugada recordó que la CDMX contará con 18 festivales futboleros distribuidos en diferentes alcaldías.

Estos espacios fueron diseñados para acercar las actividades del Mundial a distintas zonas de la capital y permitir que más personas participen en las celebraciones relacionadas con el torneo.

Las autoridades prevén una importante afluencia de visitantes durante los primeros días de actividades, por lo que hicieron un llamado a utilizar transporte público y mantenerse informados a través de los canales oficiales sobre horarios, accesos y medidas de seguridad.

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