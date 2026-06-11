¿Qué son los “Cinturones de Paz”? La estrategia que reaparece para blindar la inauguración del Mundial 2026.

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Esta propuesta fue creada por Claudia Sheinbaum en el 2019. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno Federal reactivó los Cinturones de Paz por las protestas en la CDMX en torno a la inauguración del Mundial 2026; se trata de un cuerpo conformado por civiles y funcionarios que funge como un grupo de contención intermedio entre la policía y los manifestantes.

El pasado 10 de junio, alrededor de 500 voluntarios y trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México instalaron un Cinturón de Paz en los accesos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Vestidos de blanco, expusieron que su intención era ayudar a las personas, principalmente los turistas, que desconocían del operativo de seguridad que, en ese momento, se montó ante la posible llegada de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

En cambio, trabajadores gubernamentales conformaron otro Cinturón de Paz para impedir el paso de manifestantes, a sólo 500 metros del punto donde inició la marcha de colectivos de madres buscadoras sobre Calzada de Tlalpan, rumbo al Estadio de la Ciudad de México.

De esa forma, tras años sin actividad, el Gobierno reactivó los Cinturones de Paz, en el marco de la inauguración del Mundial 2026: una estrategia creada en 2019.

¿Qué son los Cinturones de Paz?

Los Cinturones de Paz fueron creados en la CDMX en el 2019.

Este grupo, compuesto entonces por 12 mil funcionarios y civiles estuvieron presentes en la marcha del 2 de octubre por el 51 aniversario de la represión del Movimiento Estudiantil de 1968.

El cinturón fue conformado por autoridades y civiles, quienes acudirían en bloque a alguna protestas para evitar actos de violencia y provocaciones.

Con ello, se buscaba que los Cinturones de Paz sirvieran para excluir a grupos violentos dentro de una manifestación, protegiendo a los asistentes.

“Haremos un despliegue alrededor de los manifestantes, integrado por civiles y compañeros del Gobierno, ya lo preparamos”, anunció Claudia Sheinbaum en ese momento cuando fue jefa de Gobierno, durante una rueda de prensa.

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