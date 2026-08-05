Mi Beca para Empezar cambia; nueva tarjeta de útiles escolares en CDMX 2026-2027

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Habrá nueva tarjeta para el apoyo de útiles y uniformes en CDMX. Foto: Fibien

El Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien) informó que los estudiantes que concluirán sexto de primaria e ingresarán a primero de secundaria durante el ciclo escolar 2026-2027 deberán contar con una nueva tarjeta para recibir el apoyo del programa de Uniformes y Útiles Escolares en la Ciudad de México (CDMX).

¿Quiénes recibirán la nueva tarjeta de Uniformes y Útiles Escolares?

El cambio aplica principalmente para las y los alumnos que actualmente cursan sexto de primaria y pasarán a primero de secundaria en el próximo ciclo escolar.

El organismo explicó que la tarjeta de Mi Beca para Empezar dejará de utilizarse para depositar este apoyo anual, por lo que los beneficiarios de continuidad deberán cambiar el plástico para seguir recibiendo el recurso.

¿De cuánto es el apoyo económico?

Los montos del programa varían de acuerdo con el nivel educativo:

Preescolar y CAM Preescolar: 970 pesos.

970 pesos. Primaria y CAM Primaria: mil 100 pesos.

mil 100 pesos. Secundaria y CAM Secundaria: mil 180 pesos.

Se trata de un pago único anual destinado a apoyar la compra de útiles y uniformes para el inicio del ciclo escolar.

📣 ¡Atención, comunidad de Bienestar Educativo!



Si eres beneficiaria o beneficiario de continuidad y pasas de 6º de primaria a 1º de secundaria, seguirás recibiendo tu apoyo anual de #UniformesYÚtilesEscolares. 🎒✨



💳 Muy pronto te informaremos cómo obtener tu nueva tarjeta pic.twitter.com/z6xrk3ML7g — Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX (Fibien) (@BienestarEdu) August 3, 2026

¿Qué deben hacer los alumnos de continuidad?

Los estudiantes que ya formaban parte de Mi Beca para Empezar desde la primaria no tendrán que realizar un nuevo registro, únicamente deberán obtener la nueva tarjeta cuando Fibien publique la convocatoria correspondiente.

En el caso de los alumnos de nuevo ingreso, será necesario esperar la apertura del registro para el ciclo escolar 2026-2027.

Entre los documentos que deberán tener preparados se encuentran:

Identificación oficial del tutor

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses

CURP del beneficiario

Contar con una Cuenta Llave CDMX

¿Cuándo entregarán la nueva tarjeta?

Hasta el momento, Fibien no ha informado la fecha ni los módulos donde se realizará la entrega del nuevo plástico.

Por ello, el organismo pidió a madres, padres y tutores mantenerse atentos a los canales oficiales, donde se publicará la convocatoria con el calendario y los lugares para recoger la tarjeta.

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