Pensionados encabezan las protestas en la CDMX para este 5 de agosto

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Pensionados exigen la restitución de la subcuenta de retiro. Foto: Cuartoscuro-

Este miércoles 5 de agosto se realizarán 27 protestas y actividades en distintas zonas de la Ciudad de México (CDMX), principalmente de jubilados y pensionados.

Ocurrirán seis concentraciones; tres citas agendadas; ocho rodadas ciclistas y diez eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Para este 5 de agosto, destacan protestas de pensionados y múltiples actividades culturales y deportivas en la CDMX, como rodadas ciclistas.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este miércoles 5 de agosto, en la #CiudadDeMéxico.

🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMsx6i pic.twitter.com/nMvP6OTzPz — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 5, 2026

Marchas y actividades en la CDMX este 5 de agosto

Movimiento Social “Jubilados Pie de Lucha” del Instituto Mexicano del Seguro Social

Hora: 06:30 horas.

06:30 horas. Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación, avenida José María Pino Suárez No. 2, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Suprema Corte de Justicia de la Nación, avenida José María Pino Suárez No. 2, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. Motivo: Exigen que la SCJN resuelva de manera definitiva la restitución íntegra de los recursos de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de las Afores. También demandan la revisión de la jurisprudencia 185/2008.

Exigen que la SCJN resuelva de manera definitiva la restitución íntegra de los recursos de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de las Afores. También demandan la revisión de la jurisprudencia 185/2008. Aforo: 3 mil personas.

Asociación de Jubilados de Luz y Fuerza, A.C.

Hora: 09:00 horas.

09:00 horas. Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, avenida Insurgentes Sur No. 1931, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón.

Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, avenida Insurgentes Sur No. 1931, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón. Motivo: Denuncian recortes en sus pensiones tras la reforma al artículo 127 y exigen el reintegro de los pagos completos correspondientes.

Denuncian recortes en sus pensiones tras la reforma al artículo 127 y exigen el reintegro de los pagos completos correspondientes. Aforo: 400 personas.

Colectiva “Las Tonatzin”

Hora: 08:30 horas.

08:30 horas. Lugar: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Motivo: Exigen justicia para las infancias y combate a la impunidad en casos de violencia.

Exigen justicia para las infancias y combate a la impunidad en casos de violencia. Aforo: 35 personas.

Ex Trabajadores de la Extinta Ruta 100

Hora: 10:00 horas.

10:00 horas. Lugar: Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 2, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 2, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. Motivo: Exigen el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

Exigen el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100. Aforo: 120 personas.

Coalición de Trabajadores por los Derechos Laborales en las Universidades para el Bienestar

Hora: 10:30 horas.

10:30 horas. Lugar: Avenida Juárez No. 90, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Avenida Juárez No. 90, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. Motivo: Ofrecerán una conferencia de prensa para presentar documentos sobre fallos judiciales favorables a docentes despedidos y denunciar el incumplimiento de su reinstalación.

Ofrecerán una conferencia de prensa para presentar documentos sobre fallos judiciales favorables a docentes despedidos y denunciar el incumplimiento de su reinstalación. Aforo: 30 personas.

Movimiento de Regeneración Sindical

Hora: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, avenida México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez.

Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, avenida México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez. Motivo: Instalarán mesas de recolección de firmas contra el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Instalarán mesas de recolección de firmas contra el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Aforo: 30 personas.

Citas programadas

Operadores Concesionarios de la Ruta 14 de Canal de Chalco a Central de Abastos

Hora: 10:00 horas.

10:00 horas. Lugar: Secretaría de Movilidad, avenida Álvaro Obregón No. 269, colonia Roma Norte.

Secretaría de Movilidad, avenida Álvaro Obregón No. 269, colonia Roma Norte. Motivo: Solicitan el retiro de unidades que operan de forma irregular provenientes del Estado de México.

Solicitan el retiro de unidades que operan de forma irregular provenientes del Estado de México. Aforo: 20 personas.

Choferes del Transporte Público del Estado de México

Hora: 10:00 horas.

10:00 horas. Lugar: Secretaría de Movilidad, avenida Álvaro Obregón No. 269, colonia Roma Norte.

Secretaría de Movilidad, avenida Álvaro Obregón No. 269, colonia Roma Norte. Motivo: Exigen mayor seguridad y acciones para frenar los asaltos en el transporte público.

Exigen mayor seguridad y acciones para frenar los asaltos en el transporte público. Aforo: 30 personas.

Gran Consejo del Valle de Anáhuac

Hora: 12:00 horas.

12:00 horas. Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico.

Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico. Motivo: Solicitan ser incorporados a programas de vivienda y el reconocimiento de la autonomía comunitaria y de los usos y costumbres en cementerios tradicionales.

Solicitan ser incorporados a programas de vivienda y el reconocimiento de la autonomía comunitaria y de los usos y costumbres en cementerios tradicionales. Aforo: 30 personas.

Rodadas ciclistas para hoy

Galaxy Revolución

Hora: 06:15 horas.

06:15 horas. Lugar: Galaxy Revolución, avenida Revolución No. 1032, colonia San José Insurgentes.

Galaxy Revolución, avenida Revolución No. 1032, colonia San José Insurgentes. Destino: Los Dinamos, alcaldía Magdalena Contreras.

Los Dinamos, alcaldía Magdalena Contreras. Aforo: 25 personas.

Giant Santa Fe

Hora: 07:00 horas.

07:00 horas. Lugar: Giant Santa Fe, avenida Tamaulipas No. 3796, colonia Lomas de Santa Fe.

Giant Santa Fe, avenida Tamaulipas No. 3796, colonia Lomas de Santa Fe. Destino: Desierto de los Leones, colonia La Venta, alcaldía Cuajimalpa.

Desierto de los Leones, colonia La Venta, alcaldía Cuajimalpa. Aforo: 25 personas.

People for Bikes – Roma

Hora: 06:50 horas.

06:50 horas. Lugar: Zacatecas No. 55, colonia Roma Norte.

Zacatecas No. 55, colonia Roma Norte. Destino: Bosque de Chapultepec y Parque Aztlán.

Bosque de Chapultepec y Parque Aztlán. Aforo: 20 personas.

Galaxy Roma

Hora: 16:20 horas.

16:20 horas. Lugar: Monterrey No. 366, colonia Roma Sur.

Monterrey No. 366, colonia Roma Sur. Destino: Gravel Chapultepec, Calzada Chivatito, alcaldía Miguel Hidalgo.

Gravel Chapultepec, Calzada Chivatito, alcaldía Miguel Hidalgo. Aforo: 25 personas.

Galaxy Edzna

Hora: 20:00 horas.

20:00 horas. Lugar: Edzna No. 45, colonia Independencia.

Edzna No. 45, colonia Independencia. Destino: Basílica de Guadalupe.

Basílica de Guadalupe. Aforo: 35 personas.

Libertad en Bici

Hora: 20:15 horas.

20:15 horas. Lugar: Eje 5 Sur y calle 10 de Agosto, colonia Leyes de Reforma.

Eje 5 Sur y calle 10 de Agosto, colonia Leyes de Reforma. Destino: Lago de los Reyes Aztecas, alcaldía Tláhuac.

Lago de los Reyes Aztecas, alcaldía Tláhuac. Aforo: 35 personas.

Team Taquitos

Hora: 20:45 horas.

20:45 horas. Lugar: Torre del Caballito, colonia Tabacalera.

Torre del Caballito, colonia Tabacalera. Destino: Sin definir.

Sin definir. Aforo: 25 personas.

Roma Bikers Cycling

Hora: 21:00 horas.

21:00 horas. Lugar: Fuente de los Cántaros, Parque México.

Fuente de los Cántaros, Parque México. Destino: Fuente Linxis, Bosque Real, Huixquilucan, Estado de México.

Fuente Linxis, Bosque Real, Huixquilucan, Estado de México. Aforo: 25 personas.

Actividades culturales y artísticas para hoy

México Aquí “El Lugar Donde Todo México Converge” – Monumento a la Madre, desde las 10:00 horas .

– Monumento a la Madre, desde las . Vacaciones de Verano 2026 – Actividades en las 16 alcaldías , desde las 06:00 horas .

– Actividades en las , desde las . Filmación del documental “Zócalo, el corazón de México” – Zócalo capitalino, desde las 05:00 horas .

– Zócalo capitalino, desde las . Dante Gebel “Presidente World Tour” – Auditorio Nacional, a las 20:00 horas.

Actividades deportivas

Lucha Libre Profesional “AEW Grand Slam” – Arena México, a las 17:30 horas .

– Arena México, a las . Diablos Rojos del México vs Freseros de Irapuato (LNBP) – Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, a las 20:00 horas.

Encuentros religiosos

21 Aniversario de la Congregación del Divino Maestro – Pueblo de San Francisco Tlaltenco, durante el día.

– Pueblo de San Francisco Tlaltenco, durante el día. Mayordomía Divino Salvador y Recorridos – Pueblo Santa Martha Acatitla, desde las 08:00 horas .

– Pueblo Santa Martha Acatitla, desde las . 38 Aniversario de las Fiestas Patronales de San Lorenzo Diácono y Mártir – Pueblo de San Lorenzo Huipulco, desde las 10:00 horas.

Toma rutas alternas y anticipa tus traslados para evitar tráfico en la CDMX por las protestas y actividades de este 5 de agosto.

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