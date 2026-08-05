Pensionados encabezan las protestas en la CDMX para este 5 de agosto

| 06:48 | Bryan Rivera González | UnoTV
Pensionados encabezan las protestas en la CDMX para este 5 de agosto
Pensionados exigen la restitución de la subcuenta de retiro. Foto: Cuartoscuro-

Este miércoles 5 de agosto se realizarán 27 protestas y actividades en distintas zonas de la Ciudad de México (CDMX), principalmente de jubilados y pensionados.

Ocurrirán seis concentraciones; tres citas agendadas; ocho rodadas ciclistas y diez eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Para este 5 de agosto, destacan protestas de pensionados y múltiples actividades culturales y deportivas en la CDMX, como rodadas ciclistas. 

Marchas y actividades en la CDMX este 5 de agosto

Movimiento Social “Jubilados Pie de Lucha” del Instituto Mexicano del Seguro Social

  • Hora: 06:30 horas.
  • Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación, avenida José María Pino Suárez No. 2, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
  • Motivo: Exigen que la SCJN resuelva de manera definitiva la restitución íntegra de los recursos de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de las Afores. También demandan la revisión de la jurisprudencia 185/2008.
  • Aforo: 3 mil personas.

Asociación de Jubilados de Luz y Fuerza, A.C.

  • Hora: 09:00 horas.
  • Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, avenida Insurgentes Sur No. 1931, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón.
  • Motivo: Denuncian recortes en sus pensiones tras la reforma al artículo 127 y exigen el reintegro de los pagos completos correspondientes.
  • Aforo: 400 personas.

Colectiva “Las Tonatzin”

  • Hora: 08:30 horas.
  • Lugar: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.
  • Motivo: Exigen justicia para las infancias y combate a la impunidad en casos de violencia.
  • Aforo: 35 personas.

Ex Trabajadores de la Extinta Ruta 100

  • Hora: 10:00 horas.
  • Lugar: Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 2, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
  • Motivo: Exigen el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.
  • Aforo: 120 personas.

Coalición de Trabajadores por los Derechos Laborales en las Universidades para el Bienestar

  • Hora: 10:30 horas.
  • Lugar: Avenida Juárez No. 90, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
  • Motivo: Ofrecerán una conferencia de prensa para presentar documentos sobre fallos judiciales favorables a docentes despedidos y denunciar el incumplimiento de su reinstalación.
  • Aforo: 30 personas.

Movimiento de Regeneración Sindical

  • Hora: Durante el día.
  • Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, avenida México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez.
  • Motivo: Instalarán mesas de recolección de firmas contra el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.
  • Aforo: 30 personas.

Citas programadas

Operadores Concesionarios de la Ruta 14 de Canal de Chalco a Central de Abastos

  • Hora: 10:00 horas.
  • Lugar: Secretaría de Movilidad, avenida Álvaro Obregón No. 269, colonia Roma Norte.
  • Motivo: Solicitan el retiro de unidades que operan de forma irregular provenientes del Estado de México.
  • Aforo: 20 personas.

Choferes del Transporte Público del Estado de México

  • Hora: 10:00 horas.
  • Lugar: Secretaría de Movilidad, avenida Álvaro Obregón No. 269, colonia Roma Norte.
  • Motivo: Exigen mayor seguridad y acciones para frenar los asaltos en el transporte público.
  • Aforo: 30 personas.

Gran Consejo del Valle de Anáhuac

  • Hora: 12:00 horas.
  • Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico.
  • Motivo: Solicitan ser incorporados a programas de vivienda y el reconocimiento de la autonomía comunitaria y de los usos y costumbres en cementerios tradicionales.
  • Aforo: 30 personas.

Rodadas ciclistas para hoy

Galaxy Revolución

  • Hora: 06:15 horas.
  • Lugar: Galaxy Revolución, avenida Revolución No. 1032, colonia San José Insurgentes.
  • Destino: Los Dinamos, alcaldía Magdalena Contreras.
  • Aforo: 25 personas.

Giant Santa Fe

  • Hora: 07:00 horas.
  • Lugar: Giant Santa Fe, avenida Tamaulipas No. 3796, colonia Lomas de Santa Fe.
  • Destino: Desierto de los Leones, colonia La Venta, alcaldía Cuajimalpa.
  • Aforo: 25 personas.

People for Bikes – Roma

  • Hora: 06:50 horas.
  • Lugar: Zacatecas No. 55, colonia Roma Norte.
  • Destino: Bosque de Chapultepec y Parque Aztlán.
  • Aforo: 20 personas.

Galaxy Roma

  • Hora: 16:20 horas.
  • Lugar: Monterrey No. 366, colonia Roma Sur.
  • Destino: Gravel Chapultepec, Calzada Chivatito, alcaldía Miguel Hidalgo.
  • Aforo: 25 personas.

Galaxy Edzna

  • Hora: 20:00 horas.
  • Lugar: Edzna No. 45, colonia Independencia.
  • Destino: Basílica de Guadalupe.
  • Aforo: 35 personas.

Libertad en Bici

  • Hora: 20:15 horas.
  • Lugar: Eje 5 Sur y calle 10 de Agosto, colonia Leyes de Reforma.
  • Destino: Lago de los Reyes Aztecas, alcaldía Tláhuac.
  • Aforo: 35 personas.

Team Taquitos

  • Hora: 20:45 horas.
  • Lugar: Torre del Caballito, colonia Tabacalera.
  • Destino: Sin definir.
  • Aforo: 25 personas.

Roma Bikers Cycling

  • Hora: 21:00 horas.
  • Lugar: Fuente de los Cántaros, Parque México.
  • Destino: Fuente Linxis, Bosque Real, Huixquilucan, Estado de México.
  • Aforo: 25 personas.

Actividades culturales y artísticas para hoy

  • México Aquí “El Lugar Donde Todo México Converge” – Monumento a la Madre, desde las 10:00 horas.
  • Vacaciones de Verano 2026 – Actividades en las 16 alcaldías, desde las 06:00 horas.
  • Filmación del documental “Zócalo, el corazón de México” – Zócalo capitalino, desde las 05:00 horas.
  • Dante Gebel “Presidente World Tour” – Auditorio Nacional, a las 20:00 horas.

Actividades deportivas

  • Lucha Libre Profesional “AEW Grand Slam” – Arena México, a las 17:30 horas.
  • Diablos Rojos del México vs Freseros de Irapuato (LNBP) – Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, a las 20:00 horas.

Encuentros religiosos

  • 21 Aniversario de la Congregación del Divino Maestro – Pueblo de San Francisco Tlaltenco, durante el día.
  • Mayordomía Divino Salvador y Recorridos – Pueblo Santa Martha Acatitla, desde las 08:00 horas.
  • 38 Aniversario de las Fiestas Patronales de San Lorenzo Diácono y Mártir – Pueblo de San Lorenzo Huipulco, desde las 10:00 horas.

Toma rutas alternas y anticipa tus traslados para evitar tráfico en la CDMX por las protestas y actividades de este 5 de agosto. 

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