Pensionados encabezan las protestas en la CDMX para este 5 de agosto
Este miércoles 5 de agosto se realizarán 27 protestas y actividades en distintas zonas de la Ciudad de México (CDMX), principalmente de jubilados y pensionados.
Ocurrirán seis concentraciones; tres citas agendadas; ocho rodadas ciclistas y diez eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Para este 5 de agosto, destacan protestas de pensionados y múltiples actividades culturales y deportivas en la CDMX, como rodadas ciclistas.
Marchas y actividades en la CDMX este 5 de agosto
Movimiento Social “Jubilados Pie de Lucha” del Instituto Mexicano del Seguro Social
- Hora: 06:30 horas.
- Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación, avenida José María Pino Suárez No. 2, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
- Motivo: Exigen que la SCJN resuelva de manera definitiva la restitución íntegra de los recursos de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de las Afores. También demandan la revisión de la jurisprudencia 185/2008.
- Aforo: 3 mil personas.
Asociación de Jubilados de Luz y Fuerza, A.C.
- Hora: 09:00 horas.
- Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, avenida Insurgentes Sur No. 1931, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón.
- Motivo: Denuncian recortes en sus pensiones tras la reforma al artículo 127 y exigen el reintegro de los pagos completos correspondientes.
- Aforo: 400 personas.
Colectiva “Las Tonatzin”
- Hora: 08:30 horas.
- Lugar: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.
- Motivo: Exigen justicia para las infancias y combate a la impunidad en casos de violencia.
- Aforo: 35 personas.
Ex Trabajadores de la Extinta Ruta 100
- Hora: 10:00 horas.
- Lugar: Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 2, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
- Motivo: Exigen el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.
- Aforo: 120 personas.
Coalición de Trabajadores por los Derechos Laborales en las Universidades para el Bienestar
- Hora: 10:30 horas.
- Lugar: Avenida Juárez No. 90, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
- Motivo: Ofrecerán una conferencia de prensa para presentar documentos sobre fallos judiciales favorables a docentes despedidos y denunciar el incumplimiento de su reinstalación.
- Aforo: 30 personas.
Movimiento de Regeneración Sindical
- Hora: Durante el día.
- Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, avenida México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez.
- Motivo: Instalarán mesas de recolección de firmas contra el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.
- Aforo: 30 personas.
Citas programadas
Operadores Concesionarios de la Ruta 14 de Canal de Chalco a Central de Abastos
- Hora: 10:00 horas.
- Lugar: Secretaría de Movilidad, avenida Álvaro Obregón No. 269, colonia Roma Norte.
- Motivo: Solicitan el retiro de unidades que operan de forma irregular provenientes del Estado de México.
- Aforo: 20 personas.
Choferes del Transporte Público del Estado de México
- Hora: 10:00 horas.
- Lugar: Secretaría de Movilidad, avenida Álvaro Obregón No. 269, colonia Roma Norte.
- Motivo: Exigen mayor seguridad y acciones para frenar los asaltos en el transporte público.
- Aforo: 30 personas.
Gran Consejo del Valle de Anáhuac
- Hora: 12:00 horas.
- Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico.
- Motivo: Solicitan ser incorporados a programas de vivienda y el reconocimiento de la autonomía comunitaria y de los usos y costumbres en cementerios tradicionales.
- Aforo: 30 personas.
Rodadas ciclistas para hoy
Galaxy Revolución
- Hora: 06:15 horas.
- Lugar: Galaxy Revolución, avenida Revolución No. 1032, colonia San José Insurgentes.
- Destino: Los Dinamos, alcaldía Magdalena Contreras.
- Aforo: 25 personas.
Giant Santa Fe
- Hora: 07:00 horas.
- Lugar: Giant Santa Fe, avenida Tamaulipas No. 3796, colonia Lomas de Santa Fe.
- Destino: Desierto de los Leones, colonia La Venta, alcaldía Cuajimalpa.
- Aforo: 25 personas.
People for Bikes – Roma
- Hora: 06:50 horas.
- Lugar: Zacatecas No. 55, colonia Roma Norte.
- Destino: Bosque de Chapultepec y Parque Aztlán.
- Aforo: 20 personas.
Galaxy Roma
- Hora: 16:20 horas.
- Lugar: Monterrey No. 366, colonia Roma Sur.
- Destino: Gravel Chapultepec, Calzada Chivatito, alcaldía Miguel Hidalgo.
- Aforo: 25 personas.
Galaxy Edzna
- Hora: 20:00 horas.
- Lugar: Edzna No. 45, colonia Independencia.
- Destino: Basílica de Guadalupe.
- Aforo: 35 personas.
Libertad en Bici
- Hora: 20:15 horas.
- Lugar: Eje 5 Sur y calle 10 de Agosto, colonia Leyes de Reforma.
- Destino: Lago de los Reyes Aztecas, alcaldía Tláhuac.
- Aforo: 35 personas.
Team Taquitos
- Hora: 20:45 horas.
- Lugar: Torre del Caballito, colonia Tabacalera.
- Destino: Sin definir.
- Aforo: 25 personas.
Roma Bikers Cycling
- Hora: 21:00 horas.
- Lugar: Fuente de los Cántaros, Parque México.
- Destino: Fuente Linxis, Bosque Real, Huixquilucan, Estado de México.
- Aforo: 25 personas.
Actividades culturales y artísticas para hoy
- México Aquí “El Lugar Donde Todo México Converge” – Monumento a la Madre, desde las 10:00 horas.
- Vacaciones de Verano 2026 – Actividades en las 16 alcaldías, desde las 06:00 horas.
- Filmación del documental “Zócalo, el corazón de México” – Zócalo capitalino, desde las 05:00 horas.
- Dante Gebel “Presidente World Tour” – Auditorio Nacional, a las 20:00 horas.
Actividades deportivas
- Lucha Libre Profesional “AEW Grand Slam” – Arena México, a las 17:30 horas.
- Diablos Rojos del México vs Freseros de Irapuato (LNBP) – Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, a las 20:00 horas.
Encuentros religiosos
- 21 Aniversario de la Congregación del Divino Maestro – Pueblo de San Francisco Tlaltenco, durante el día.
- Mayordomía Divino Salvador y Recorridos – Pueblo Santa Martha Acatitla, desde las 08:00 horas.
- 38 Aniversario de las Fiestas Patronales de San Lorenzo Diácono y Mártir – Pueblo de San Lorenzo Huipulco, desde las 10:00 horas.
Toma rutas alternas y anticipa tus traslados para evitar tráfico en la CDMX por las protestas y actividades de este 5 de agosto.
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