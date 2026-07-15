¿Más descanso? SEP confirma las vacaciones del ciclo escolar 2026-2027

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El calendario escolar SEP 2026-2027 ya confirma las fechas de vacaciones para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

De acuerdo con el calendario oficial, el ciclo escolar tendrá 185 días de clases, iniciará el 31 de agosto de 2026 y concluirá el 9 de julio de 2027.

¿Cuándo son las vacaciones de invierno en el ciclo escolar 2026-2027?

Las vacaciones de invierno comenzarán el 21 de diciembre de 2026.

El periodo vacacional abarcará del:

21 al 31 de diciembre de 2026

1 al 5 de enero de 2027

El calendario también marca como suspensión de labores docentes el 6 de enero de 2027.

¿Cuándo serán las vacaciones de Semana Santa?

El segundo periodo vacacional corresponde a Semana Santa.

Los alumnos descansarán del:

22 de marzo al 2 de abril de 2027

Durante esas dos semanas no habrá actividades escolares para estudiantes de educación básica.

¿Cuándo terminan las clases del ciclo escolar 2026-2027?

El fin del ciclo escolar está programado para el 9 de julio de 2027, de acuerdo con el calendario de la SEP.

Además de los periodos vacacionales, el calendario contempla suspensiones de labores docentes, sesiones del Consejo Técnico Escolar y otras fechas administrativas distribuidas a lo largo del ciclo.

Entre ellas destacan:

16 de septiembre de 2026

2 y 16 de noviembre de 2026

1 y 6 de enero de 2027

1 de febrero de 2027

15 de marzo de 2027

5 de mayo de 2027

Asimismo, las Sesiones Ordinarias del Consejo Técnico Escolar se realizarán el último viernes de septiembre, octubre, noviembre, enero, febrero, abril, mayo y junio, días en los que tampoco habrá clases para los estudiantes.

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