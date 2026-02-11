Trabajadores y animalistas encabezan protestas este 11 de febrero en la CDMX

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro.

Este miércoles 11 de febrero se realizarán un total de 29 protestas, concentraciones, rodadas ciclistas y otras actividades en la Ciudad de México (CDMX), entre las que destacan manifestaciones de trabajadores y animalistas.

De forma específica, habrá una marcha; ocho concentraciones; una cita agendada; nueve rodadas ciclistas y diez eventos de esparcimiento, según la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Para este 11 de febrero, destacan protestas de trabajadores de distintos sectores y animalistas que exigen acciones contra la tauromaquía en CDMX.

Protestas en CDMX para este 11 de febrero

Marcha

Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica

Hora: 07:30

Lugar: Comisión Federal de Electricidad, Av. Paseo de la Reforma No. 164, Col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc

Destino: Palacio Nacional

Motivo: Exigen audiencia con la Presidenta de México para atender demandas relacionadas con la renacionalización de la industria eléctrica, tarifa social justa, condonación de adeudos y reconocimiento del derecho humano a la electricidad

Aforo: 3,500

Concentraciones

Trabajadores de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar

Hora: 05:30

Lugar: Secretaría de Educación Pública, Av. Universidad No. 1200, Col.

Xoco, alcaldía Benito Juárez

Motivo: Protesta por incumplimiento de acuerdos firmados con la SEP y compromisos establecidos en mesas de trabajo durante los últimos años

Aforo: 150

Partido Comunista de México y Valle de México

Hora: 10:00

Lugar: Foro “José Revueltas” de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán

Motivo: “Jornada de agitación por Cuba”, en respaldo al gobierno cubano y en contra del bloqueo estadounidense

Aforo: 50

Colectivo Nacional No Más Presos Inocentes

Hora: 10:00

Lugar: Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa

Motivo: Apoyo a imputado por feminicidio y denuncia de presuntas irregularidades en el proceso judicial

Aforo: 15

Trabajadoras Sexuales Independientes y Unidas

Hora: 10:00

Lugar: Reclusorio Preventivo Varonil Sur, Circuito Javier Piña y Palacios y Lic. Martínez de Castro, Col. San Mateo Xalpa, alcaldía Xochimilco

Motivo: Acompañamiento a mujer trans víctima de intento de feminicidio para exigir justicia y reparación del daño

Aforo: 25

Sindicato de Estudiantes MX

Hora: 12:00

Lugar: Facultad de Derecho de la UNAM, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán

Motivo: Exigen respeto a la libertad de expresión, retiro de acusaciones contra integrante de la colectiva “Furias” y garantías de debido proceso

Aforo: 150

Frente Amplio de Unidad “Jorge Tapia Sandoval”, A.C.

Hora: 11:00

Lugar: Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Blvd. Adolfo López Mateos No. 1968, Col. Los Alpes, alcaldía Álvaro Obregón

Motivo: Exigen conclusión de trámites para 1,363 personas relacionadas con constancias de semanas cotizadas en “Luz y Fuerza del Centro”

Aforo: 400

Cultura Sin Tortura

Hora: 10:30

Lugar: Representación del Gobierno del Estado de Guanajuato, Arquímedes No. 3, Col. Polanco V Sección, alcaldía Miguel Hidalgo

Hora: 14:00

Lugar: Representación del Gobierno del Estado de Jalisco, Manuel López Cotilla No. 1013, Col. Del Valle Centro, alcaldía Benito Juárez

Motivo: Exigen cumplimiento a reformas que prohíben corridas de toros con violencia

Aforo: 70

Ex Trabajadores de la Extinta Ruta 100

Hora: 10:00

Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc

Motivo: Asamblea para exigir pago de finiquito correspondiente al 28 % de intereses y utilidades del Fideicomiso F/100

Aforo: 200

Cita agendada

Alianza de las Comunidades Indígenas Autónomas de la CDMX

Hora: 12:30

Lugar: Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública de la Secretaría de Gobierno, Diagonal 20 de Noviembre No. 294, Col. Obrera, alcaldía Cuauhtémoc

Motivo: Solicitan espacios para venta de artesanías en el Centro Histórico

Aforo: 10

Rodadas ciclistas

Escalada al Ajusco “Giant Ajusco”

Hora: 06:00

Lugar: Giant Ajusco, Carretera Picacho-Ajusco No. 528, Col. Jardines del Ajusco, alcaldía Tlalpan

Destino: Escalada del Ajusco Km 7.5 del Circuito Ajusco

Aforo: 30

A los Dinamos “Giant San Jerónimo”

Hora: 06:45

Lugar: Giant San Jerónimo, Plaza San Jerónimo, Av. San Jerónimo No. 630, Col. La Otra Banda, alcaldía Álvaro Obregón

Destino: Parque Nacional Los Dinamos, alcaldía Magdalena Contreras

Aforo: 25

A Chapultepec II Sección “People For Bikes”

Hora: 06:50

Lugar: People For Bikes “Roma”, Zacatecas No. 55, Col. Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc

Destino: Bosque de Chapultepec II Sección, alcaldía Miguel Hidalgo

Aforo: 30

Montaña Pista 4 “Giant San Nicolás”

Hora: 10:00

Lugar: Giant San Nicolás, Parque Ejidal San Nicolás Totolapan, Picacho-Ajusco Km 11.5, alcaldía Tlalpan

Destino: Pistas del Parque Ejidal San Nicolás Totolapan

Aforo: 30

Pozolera – UAM Azcapotzalco “Los Olvidados Bike Ride”

Hora: 20:30

Lugar: Ex Glorieta de Colón, Av. Paseo de la Reforma s/n, Col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc

Destino: UAM Azcapotzalco, Av. San Pablo Xalpa No. 180, Col. San Martín Xochinahuac, alcaldía Azcapotzalco

Aforo: 25

Al Museo de la Ciudad “Espartanos”

Hora: 20:00

Lugar: Parque La Bombilla, Av. de la Paz A, Col. Chimalistac, alcaldía Álvaro Obregón

Destino: Museo de la Ciudad de México, José María Pino Suárez No. 30, Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc

Aforo: 25

A San Salvador de las Flores “Colibrí es Coyoacán”

Hora: 21:00, 21:30 y 21:45

Lugar: Zoológico de los Coyotes, Centro de Acopio La Virgen Oficial y Planetario Joaquín Gallo (Coyoacán y Benito Juárez)

Destino: San Salvador de las Flores, alcaldía Miguel Hidalgo

Aforo: 20

Al Parque Cárpatos “Ingobernables Bike”

Hora: 20:45

Lugar: Secundaria 101 “Beethoven”, Av. Santa Ana s/n, Col. Avante, alcaldía Coyoacán

Destino: Parque Cárpatos, alcaldía Miguel Hidalgo

Aforo: 20

Al Acrópolis “Azcapobike”

Hora: 21:00

Lugar: Parque de Bolsillo, Membrillo No. 83, Col. Nueva Santa María, alcaldía Azcapotzalco

Destino: Acrópolis, Col. Lomas Verdes, Estado de México

Aforo: 30

Por las protestas de este 11 de febrero, se recomienda a la ciudadanía tomar rutas alternas y planificar sus traslados en CDMX.

