Trabajadores y animalistas encabezan protestas este 11 de febrero en la CDMX
Este miércoles 11 de febrero se realizarán un total de 29 protestas, concentraciones, rodadas ciclistas y otras actividades en la Ciudad de México (CDMX), entre las que destacan manifestaciones de trabajadores y animalistas.
De forma específica, habrá una marcha; ocho concentraciones; una cita agendada; nueve rodadas ciclistas y diez eventos de esparcimiento, según la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Para este 11 de febrero, destacan protestas de trabajadores de distintos sectores y animalistas que exigen acciones contra la tauromaquía en CDMX.
Protestas en CDMX para este 11 de febrero
Marcha
Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica
- Hora: 07:30
- Lugar: Comisión Federal de Electricidad, Av. Paseo de la Reforma No. 164, Col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc
- Destino: Palacio Nacional
- Motivo: Exigen audiencia con la Presidenta de México para atender demandas relacionadas con la renacionalización de la industria eléctrica, tarifa social justa, condonación de adeudos y reconocimiento del derecho humano a la electricidad
- Aforo: 3,500
Concentraciones
Trabajadores de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar
- Hora: 05:30
- Lugar: Secretaría de Educación Pública, Av. Universidad No. 1200, Col.
- Xoco, alcaldía Benito Juárez
- Motivo: Protesta por incumplimiento de acuerdos firmados con la SEP y compromisos establecidos en mesas de trabajo durante los últimos años
- Aforo: 150
Partido Comunista de México y Valle de México
- Hora: 10:00
- Lugar: Foro “José Revueltas” de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán
- Motivo: “Jornada de agitación por Cuba”, en respaldo al gobierno cubano y en contra del bloqueo estadounidense
- Aforo: 50
Colectivo Nacional No Más Presos Inocentes
- Hora: 10:00
- Lugar: Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa
- Motivo: Apoyo a imputado por feminicidio y denuncia de presuntas irregularidades en el proceso judicial
- Aforo: 15
Trabajadoras Sexuales Independientes y Unidas
- Hora: 10:00
- Lugar: Reclusorio Preventivo Varonil Sur, Circuito Javier Piña y Palacios y Lic. Martínez de Castro, Col. San Mateo Xalpa, alcaldía Xochimilco
- Motivo: Acompañamiento a mujer trans víctima de intento de feminicidio para exigir justicia y reparación del daño
- Aforo: 25
Sindicato de Estudiantes MX
- Hora: 12:00
- Lugar: Facultad de Derecho de la UNAM, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán
- Motivo: Exigen respeto a la libertad de expresión, retiro de acusaciones contra integrante de la colectiva “Furias” y garantías de debido proceso
- Aforo: 150
Frente Amplio de Unidad “Jorge Tapia Sandoval”, A.C.
- Hora: 11:00
- Lugar: Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Blvd. Adolfo López Mateos No. 1968, Col. Los Alpes, alcaldía Álvaro Obregón
- Motivo: Exigen conclusión de trámites para 1,363 personas relacionadas con constancias de semanas cotizadas en “Luz y Fuerza del Centro”
- Aforo: 400
Cultura Sin Tortura
- Hora: 10:30
- Lugar: Representación del Gobierno del Estado de Guanajuato, Arquímedes No. 3, Col. Polanco V Sección, alcaldía Miguel Hidalgo
- Hora: 14:00
- Lugar: Representación del Gobierno del Estado de Jalisco, Manuel López Cotilla No. 1013, Col. Del Valle Centro, alcaldía Benito Juárez
- Motivo: Exigen cumplimiento a reformas que prohíben corridas de toros con violencia
- Aforo: 70
Ex Trabajadores de la Extinta Ruta 100
- Hora: 10:00
- Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Asamblea para exigir pago de finiquito correspondiente al 28 % de intereses y utilidades del Fideicomiso F/100
- Aforo: 200
Cita agendada
Alianza de las Comunidades Indígenas Autónomas de la CDMX
- Hora: 12:30
- Lugar: Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública de la Secretaría de Gobierno, Diagonal 20 de Noviembre No. 294, Col. Obrera, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Solicitan espacios para venta de artesanías en el Centro Histórico
- Aforo: 10
Rodadas ciclistas
Escalada al Ajusco “Giant Ajusco”
- Hora: 06:00
- Lugar: Giant Ajusco, Carretera Picacho-Ajusco No. 528, Col. Jardines del Ajusco, alcaldía Tlalpan
- Destino: Escalada del Ajusco Km 7.5 del Circuito Ajusco
- Aforo: 30
A los Dinamos “Giant San Jerónimo”
- Hora: 06:45
- Lugar: Giant San Jerónimo, Plaza San Jerónimo, Av. San Jerónimo No. 630, Col. La Otra Banda, alcaldía Álvaro Obregón
- Destino: Parque Nacional Los Dinamos, alcaldía Magdalena Contreras
- Aforo: 25
A Chapultepec II Sección “People For Bikes”
- Hora: 06:50
- Lugar: People For Bikes “Roma”, Zacatecas No. 55, Col. Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc
- Destino: Bosque de Chapultepec II Sección, alcaldía Miguel Hidalgo
- Aforo: 30
Montaña Pista 4 “Giant San Nicolás”
- Hora: 10:00
- Lugar: Giant San Nicolás, Parque Ejidal San Nicolás Totolapan, Picacho-Ajusco Km 11.5, alcaldía Tlalpan
- Destino: Pistas del Parque Ejidal San Nicolás Totolapan
- Aforo: 30
Pozolera – UAM Azcapotzalco “Los Olvidados Bike Ride”
- Hora: 20:30
- Lugar: Ex Glorieta de Colón, Av. Paseo de la Reforma s/n, Col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc
- Destino: UAM Azcapotzalco, Av. San Pablo Xalpa No. 180, Col. San Martín Xochinahuac, alcaldía Azcapotzalco
- Aforo: 25
Al Museo de la Ciudad “Espartanos”
- Hora: 20:00
- Lugar: Parque La Bombilla, Av. de la Paz A, Col. Chimalistac, alcaldía Álvaro Obregón
- Destino: Museo de la Ciudad de México, José María Pino Suárez No. 30, Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc
- Aforo: 25
A San Salvador de las Flores “Colibrí es Coyoacán”
- Hora: 21:00, 21:30 y 21:45
- Lugar: Zoológico de los Coyotes, Centro de Acopio La Virgen Oficial y Planetario Joaquín Gallo (Coyoacán y Benito Juárez)
- Destino: San Salvador de las Flores, alcaldía Miguel Hidalgo
- Aforo: 20
Al Parque Cárpatos “Ingobernables Bike”
- Hora: 20:45
- Lugar: Secundaria 101 “Beethoven”, Av. Santa Ana s/n, Col. Avante, alcaldía Coyoacán
- Destino: Parque Cárpatos, alcaldía Miguel Hidalgo
- Aforo: 20
Al Acrópolis “Azcapobike”
- Hora: 21:00
- Lugar: Parque de Bolsillo, Membrillo No. 83, Col. Nueva Santa María, alcaldía Azcapotzalco
- Destino: Acrópolis, Col. Lomas Verdes, Estado de México
- Aforo: 30
Por las protestas de este 11 de febrero, se recomienda a la ciudadanía tomar rutas alternas y planificar sus traslados en CDMX.
