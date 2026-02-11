Automovilista ataca a profesor de la UNAM en Tlalpan: video

GENERANDO AUDIO...

En Tlalpan, agredieron a un maestro de la UNAM. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En la Ciudad de México (CDMX), la furia se desbordó nuevamente, luego de que un profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) denunció la agresión de un automovilista en la zona de Zacatepetl, en Tlalpan.

Difunden video de la agresión en Tlalpan

El maestro se identificó como Héctor Eduardo y difundió el video de la agresión en su cuenta de X, antes Twitter. El problema surgió porque el docente movió el retrovisor de la camioneta del agresor para no golpearlo, pues supuestamente estaba obstruyendo el paso.

Tras la acción, el sujeto enfureció y agredió al maestro con una especie de bastón. En las imágenes, Héctor intentó evitar la agresión; sin embargo, no lo logró. Además de recibir golpes, el sujeto dañó su bicicleta.

“Amigos, pido su apoyo para identificar a este agresor, destruyó mi bicicleta. Sucedió en Zacatepetl, Tlalpan, CDMX, cuando me desplazaba a mi trabajo como profesor en la UNAM. Su enojo fue que le cerré el espejo para no llegar a pegarle, pues estaba estacionado y había tráfico”.

La violencia persistió; sin embargo, otro profesor observó la agresión y llamó al 911. El agresor escapó del lugar.

“Borra tu video: Después de haber destruido mi bici y retirarse, el sujeto regresó para amedrentarme otra vez y pedir que borrara el video, intentó golpearme nuevamente y volvió a dañar mi bici. Gracias a que un profe compañero que iba pasando llamó al 911, el tipo cedió y huyó”.

La UNAM no emitió un comunicado sobre la agresión al docente.

