Pavimentadora cae en socavón del AICM; cierran acceso a Terminal 2

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Una pavimentadora cayó dentro de un socavón en la rampa de acceso a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), por lo que el acceso fue cerrado a solo unos días de la inauguración del Mundial.

El incidente ocurrió este lunes 8 de junio. En las imágenes, se aprecia a la pavimentadora dentro de un hundimiento de alrededor de tres metros de diámetro.

Las primeras versiones indicaron que la máquina cambiaba la carpeta asfáltica antes de la rampa cuando comenzó a hundirse durante el surgimiento del socavón.

🔴 Reportan el hundimiento de una máquina aplanadora sobre la rampa de acceso en la Terminal 2 del #AICM, donde se estarían realizando labores de mantenimiento. Hasta el momento se desconocen las causas.

📸@lumendoz pic.twitter.com/dcAxXuNUYK — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) June 8, 2026

Las autoridades aeroportuarias informaron que el hundimiento ocurrió justo después de que terminaron de usar la máquina en el bajo circuito de la terminal, de acuerdo con información de Grupo Fórmula.

Desde el pasado lunes, la pavimentadora fue retirada del socavón; no obstante, el ingreso a la entrada de la Terminal 2 del AICM sigue cerrado hasta la mañana de este martes 2 de junio.

Aeropuerto sigue con obras en vísperas del Mundial

Las obras de remodelación continúan a marchas forzadas en el AICM a tan solo dos días del Mundial. Para el 8 de junio, todavía se observaba a trabajadores en la Terminal 1. Sin embargo, algunos usuarios aseguraron que el tránsito dentro del aeropuerto no se veía afectado, pese a las obras.

En las áreas de tránsito de usuarios de la misma terminal, las obras son poco visibles, según algunos pasajeros.

Mientras tanto, aficionados de todas partes del mundo ya están en la CDMX para la inauguración donde jugará México contra Sudáfrica.

La Secretaría de Marina informó que terminaron la primera de tres etapas de obras programadas para este mes de junio. Destacó que las operaciones del aeropuerto no se han detenido y que diariamente circulan más de 200 mil pasajeros.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.