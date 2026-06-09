Blindan la México-Cuernavaca tras decomiso de explosivos a normalistas

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Operativo en la caseta de Tlalpan continúa. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) desplegaron un operativo de vigilancia en la caseta de cobro de Tlalpan, sobre la autopista México-Cuernavaca, luego del aseguramiento de varios artefactos explosivos ocurrido el lunes y ante la movilización programada por familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. El dispositivo de seguridad fue instalado desde las primeras horas de este martes en uno de los principales accesos carreteros a la capital del país.

La presencia policial se concentra en los alrededores de la plaza de cobro ubicada en la alcaldía Tlalpan, donde unidades y elementos del Grupo Zorros realizan labores de supervisión y monitoreo para prevenir incidentes durante las actividades previstas para este día.

Refuerzan vigilancia tras decomiso de explosivos

Por segundo día consecutivo, la caseta de Tlalpan amaneció bajo un esquema especial de seguridad. El despliegue ocurre después de que autoridades reportaran el aseguramiento de artefactos explosivos en la zona, hecho que derivó en el fortalecimiento de las medidas preventivas en este punto estratégico de ingreso a la CDMX.

🚨🚧Refuerzan vigilancia en la caseta de Tlalpan ante posibles movilizaciones



La caseta de cobro sobre la autopista México-Cuernavaca, amaneció nuevamente vallada por elementos de la @SSC_CDMX ante posibles movilizaciones y bloqueos.



🔴Pese al despliegue policial, hasta el… pic.twitter.com/bhpjUtxTUR — Josue Aguilar (@josuealeexis) June 9, 2026

Aunque las autoridades no han informado sobre nuevas amenazas o riesgos específicos, la vigilancia se mantiene como parte de las acciones de seguridad implementadas tras el hallazgo.

La autopista México-Cuernavaca es una de las vialidades con mayor flujo vehicular hacia la capital, por lo que cualquier incidente o movilización en la zona puede generar afectaciones a la circulación.

Padres de los 43 realizarán volanteo en la caseta de Tlalpan

De acuerdo con la agenda de movilizaciones difundida por la SSC, familiares de los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa tienen prevista una actividad informativa en la caseta de Tlalpan.

La concentración fue programada para las 09:00 horas en la colonia Los Cipreses, donde los participantes llevarán a cabo un volanteo dirigido a automovilistas y usuarios de la autopista.

La acción forma parte de la denominada “Jornada Intermedia hacia los 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa”, una serie de actividades impulsadas para mantener vigente la exigencia de verdad y justicia en torno al caso ocurrido en septiembre de 2014.

Buscan visibilizar el caso en el contexto del Mundial 2026

Los organizadores informaron que el volanteo tiene como propósito difundir información sobre el caso Ayotzinapa y llamar la atención sobre las demandas de los familiares de los estudiantes desaparecidos.

Las actividades también se desarrollan en el contexto de la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, evento que tendrá a la CDMX como una de sus sedes y que atraerá atención nacional e internacional.

Mientras se realiza la protesta, las autoridades mantienen presencia preventiva en la zona para garantizar la seguridad de los participantes y de quienes transitan por la autopista México-Cuernavaca.

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