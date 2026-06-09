Protesta de la CNTE colapsa Calzada de Tlalpan en dirección al Estadio Ciudad de México

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Bloqueo de la CNTE genera tránsito en Calzada de Tlalpan. Foto: Alberto Rodríguez

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquean este martes carriles de Calzada de Tlalpan con dirección al Estadio Ciudad de México, lo que provoca complicaciones para cientos de automovilistas que circulan por una de las principales arterias del sur de la capital. La movilización forma parte de las acciones de protesta que mantiene el magisterio para exigir atención a sus demandas laborales y sindicales.

#AlMomento Profesores de la CNTE cierran Calzada de Tlalpan dirección al estadio de la Ciudad de México. La CNTE se organiza para marchar hasta el Estadio de la Ciudad de México. Aún esperan a más docentes que se van a integrar a la manifestación.



📹 Alberto Rodríguez pic.twitter.com/q0b93Ae9YD — Uno TV (@UnoNoticias) June 9, 2026

El Tren Ligero realiza el cierre temporal de las estaciones El Vergel, Estadio Azteca y Huipulco por manifestantes de la CNTE. El servicio de Tasqueña a Xochimilco opera en ambos sentidos sin realizar ascenso y descenso solo en esas 3 estaciones.

#MovilidadCDMX



Tren ligero



Se realiza cierre temporal de las estaciones El Vergel, Estadio Azteca y Huipulco por manifestantes.



El servicio de Tasqueña a Xochimilco opera en ambos sentidos sin realizar ascenso y descenso solo en esas 3 estaciones. — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) June 9, 2026

Desde la mañana, grupos de docentes comenzaron a concentrarse sobre la vialidad mientras esperaban la incorporación de más contingentes para iniciar una marcha con destino a las inmediaciones del estadio que albergará actividades relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La presencia de manifestantes redujo la capacidad de circulación en distintos tramos de la avenida, generando tránsito lento y largas filas de vehículos en dirección a la zona de Santa Úrsula.

Docentes avanzarán hacia el Estadio Ciudad de México

De acuerdo con los organizadores de la movilización, la concentración forma parte de una jornada de protesta convocada por la CNTE en la capital mexicana.

Los maestros permanecieron reunidos durante varios minutos mientras aguardaban la llegada de otros contingentes procedentes de distintos puntos de la capital y del país. Una vez completada la concentración, los participantes tienen previsto avanzar en marcha hacia el Estadio Ciudad de México.

La movilización ocurre en la semana previa a la inauguración de la Copa del Mundo, periodo en el que diversas organizaciones sociales han anunciado protestas para visibilizar distintas demandas.

Afectaciones viales en el sur de la capital

El cierre parcial de Calzada de Tlalpan provocó afectaciones a la circulación en dirección sur, particularmente en los carriles utilizados para llegar a la zona del estadio.

Autoridades de tránsito recomendaron a los conductores anticipar tiempos de traslado y mantenerse atentos a los reportes viales debido a la presencia de manifestantes sobre la vialidad.

Hasta el momento no se reportan incidentes entre los participantes y los cuerpos de seguridad que acompañan el recorrido.

Estas son las alternativas viales

Ante el bloqueo, las autoridades recomendaron utilizar rutas alternas para evitar la zona afectada.

Entre las opciones para los automovilistas se encuentran:

Avenida División del Norte

Avenida Río Churubusco

Eje 8 Sur

Eje 7 Sur

Tramos alternos de Calzada de Tlalpan

Las afectaciones podrían extenderse conforme avance la movilización hacia el sur de la Ciudad de México y dependiendo del número de participantes que se integren al contingente.

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