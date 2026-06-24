Tarde, pero seguro: reabren la estación Zócalo de la Línea 2 del Metro CDMX

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Reabre estación Zócalo. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Casi dos semanas después del inicio del Mundial, el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) reabrió la estación Zócalo del Metro, por lo que todas las estaciones de la Línea 2 brindan atención a los usuarios.

Reabre estación Zócalo de la Línea 2 del Metro CDMX

Sin fiesta, ni fanfarrias, el Metro informó que este miércoles 24 de mayo reabrió la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2. A pregunta de un usuario de X, antes Twitter, que tenía curiosidad si ya había servicio en la estación mencionada, el Metro contestó que sí, ya está abierta.

“Buen día, la estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 se encuentra abierta y ofreciendo servicio”, fue el breve mensaje de las autoridades en redes sociales.

El día de ayer, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó mediante un mensaje en redes sociales que en dicha estación se restauraron las maquetas de 1969 con iluminación pixel mapping e instalaron celosías inspiradas en el Zócalo de hace 100 años.

La línea 2 del Metro aún servirá para los partidos del Mundial

Aunque la administración de Brugada reabrió en su totalidad la Línea 2 con retrasos aún será de utilidad para los aficionados que asistan a los partidos del Mundial. El Estadio Ciudad de México será sede de tres partidos más, incluyendo el que se disputa hoy entre México y Chequia.

El siguiente compromiso será el juego de dieciseisavos de final entre la Selección mexicana y un rival aún sin definir, el martes 30 de junio. El ganador de este encuentro permanecerá en la CDMX para el duelo de octavos de final, el domingo 5 de julio, este será el último partido mundialista en suelo mexicano.

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